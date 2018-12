FSS propõe aumentos na pensão de invalidez e subsídio de desemprego

O Fundo de Segurança Social (FSS) propôs ontem vários aumentos em pensões e subsídios entre os 5,1 e os 5,8%, durante a reunião do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS). Dois deles haviam já sido anunciados pelo Chefe do Executivo durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano, nomeadamente a pensão para idosos e o subsídio de nascimento. Ontem, o FSS anunciou também aumentos na pensão de invalidez e social e nos subsídios de desemprego, doença, casamento e funeral que, no total, vão aumentar para os 4,6 mil milhões de patacas as despesas orçamentais do FSS.

Em relação à pensão de invalidez, actualmente fixada em 3.450 patacas por mês, o FSS propõe um aumento para as 3.630 patacas mensais, enquanto que o subsídio de desemprego deverá aumentar de 138 patacas por dia para 145 patacas diárias. No que diz respeito ao subsídio de doença, se este comportar internamento hospitalar propõe-se que aumente de 138 patacas por dia para 145, enquanto que sem internamento hospitalar passará de 104 patacas diárias para 110. As 1.957 patacas atribuídas no âmbito do subsídio de casamento deverão aumentar para 2.060 e o subsídio de funeral deverá passar de 2.534 patacas para 2.670. Também a pensão social vai ser aumentada, de 2.266 patacas mensais para 2.385. Relativamente à pensão para idosos e subsídio de nascimento, Chui Sai On havia já anunciado aumentos, respectivamente, de 3.450 patacas por mês para 3.630 e de 5.000 patacas para 5.260.

Em declarações aos jornalistas, à saída da reunião do CPCS, Iong Kong Io, presidente do FSS, disse que estes aumentos vão fazer subir as despesas anuais do fundo para 4,6 mil milhões de patacas, mais 230 milhões que o orçamento actual. A maior fatia será destinada a pagar as pensões para idosos, apoio este que custará ao erário público 4,23 mil milhões de patacas. Em Setembro último, os activos do FSS representavam cerca de 75 mil milhões de patacas. “Portanto, ainda temos uma verba suficiente para a atribuição das prestações do Fundo de Segurança Social num futuro próximo”, garantiu Iong Kong Io. Ainda assim, durante a reunião do CPCS, “a parte patronal achou que devemos ter um estudo a longo prazo para garantir futuramente a garantia da atribuição das várias prestações junto dos trabalhadores”, acrescentou o responsável. C.V.N.