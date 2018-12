Concluída classificação de Lai Chi Vun com hipótese de demolição dos estaleiros

Está finalizado o procedimento de classificação dos estaleiros navais de Lai Chi Vun que, contudo, não protege os estaleiros da demolição. Quanto à futura revitalização do local apenas se sabe que ali serão construídos espaços de exposição, sendo o resto do planeamento uma incógnita.

TEXTO: Catarina Vila Nova

O Instituto Cultural (IC) terminou o procedimento de classificação dos estaleiros navais de Lai Chi Vun mas não fecha a porta à possibilidade de demolir algumas das estruturas caso estas apresentem perigo à segurança ou condicionem a futura revitalização do local. O respectivo regulamento administrativo foi ontem apresentado em conferência de imprensa do Conselho Executivo, durante a qual Leong Wai Man, vice-presidente do IC, explicou que o próximo passo é a realização de um plano de revitalização de Lai Chi Vun. Sobre este plano, que já está a ser desenvolvido, a dirigente apenas adiantou que uma parte será destinada à exposição de técnicas de construção naval, não negando a possibilidade de ali serem construídos hotéis.

“Será que vamos demolir ou não? Nós nunca exigimos a demolição das construções mas também depende da situação. Nós temos algumas condições, por exemplo, se uma parte do estaleiro naval afectar a segurança e a futura revitalização, neste caso, de acordo com a lei, temos de proceder à demolição”, afirmou Leong Wai Man que, em Agosto último, havia afirmado não ter “qualquer posição sobre a demolição”.

Concluído o procedimento de classificação dos estaleiros navais de Lai Chi Vun como “sítio”, o próximo passo é a elaboração de um plano de revitalização para a zona por um grupo de trabalho liderado pelas Obras Públicas e do qual fazem parte o IC e a Direcção dos Serviços de Turismo. “Este regulamento administrativo pode servir de referência para o grupo de trabalho especializado para o planeamento de revitalização. Quanto à calendarização só posteriormente em coordenação com outros serviços é que podemos ter uma data concreta”, disse Leong Wai Man.

Quanto aos detalhes deste plano de revitalização, por enquanto há apenas uma certeza: vai ser criado um espaço destinado à exposição das técnicas de construção naval. “Quanto às funcionalidades não posso responder com muito detalhe, uma vez que o projecto de planeamento ainda está em curso. Uma das funções será a exposição de técnicas de construção naval dos estaleiros navais de Lai Chi Vun. Quanto às outras funcionalidades nós só poderemos anunciar depois de termos o planeamento de revitalização feito”, afirmou a vice-presidente do IC.

Questionada várias vezes quanto à hipótese de virem a ser construídos hotéis naquela zona, Leong Wai Man não negou esta possibilidade, afirmando apenas que o projecto de revitalização ainda está em curso. “Quanto aos projectos de revitalização, funcionalidades e actividades não estão ainda contemplados no regulamento administrativo ora em apreço”, disse a dirigente. A mesma responsável havia considerado, em Março deste ano, a construção “não de hotéis grandes mas pequenas estalagens” em Lai Chi Vun. Em Agosto, Leong Wai Man dizia achar que a instalação de hotéis não era um ponto que o IC fosse propor, preferindo focar-se na criação de museus e salas de exposição relativas às indústrias culturais e criativas.

A zona de protecção integra uma parte da Estrada de Lai Chi Vun, entre a Estrada do Campo e o Largo do Cais, os espaços que interligam os estaleiros navais com a Estrada de Lai Chi Vun e os Serviços de Alfândega, pátios e áreas de logradouro. O plano inclui cinco áreas de protecção com diferentes exigências de manutenção.