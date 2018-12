Auto-empoderamento ou o poder do amor próprio

Susana Norte e Luke Hancock vão estar logo à tarde na Escola Portuguesa de Macau (EPM), entre as 18h30 e as 20h30, a orientar uma palestra de ”auto-empoderamento”. Com esta sessão de ‘coaching’ e desenvolvimento pessoal, a dupla, que já esteve antes em Macau, pretende trabalhar o amor próprio e auto-estima dos participantes, “remover o lixo e reconstruir” e fornecer ferramentas para que aprendam a fazer as escolhas mais favoráveis.

TEXTO: Cláudia Aranda

A Escola Portuguesa de Macau (EPM), em colaboração com a Associação de Pais (APEP), promove hoje uma palestra de ”auto-empoderamento” orientada por Susana Norte e Luke Hancock, a realizar-se na Sala da Biblioteca da EPM, entre as 18h30 e as 20h30. A palestra, com entrada gratuita mas que requere registo prévio, é “uma oportunidade educacional de ‘Coaching e Desenvolvimento Pessoal’ destinada a adultos e adolescentes”, indica um comunicado da organização. O objectivo é aprender mais “sobre o impacto que a sociedade tem sobre as nossas fundações internas, e como podemos desenvolver resiliência mental e autoridade interna para criar um futuro com carreiras bem sucedidas e relacionamentos harmoniosos e saudáveis”, lê-se na nota.

Rita Gonçalves, directora do espaço Yoga Loft Macau, e que conhece bem o trabalho de Susana Norte e Luke Hancock, explicou ao PONTO FINAL que o auto-empoderamento consiste, essencialmente, em “coaching”. “O trabalho de Susana e Luke Hancock é questionar”, diz Rita Gonçalves. Questionar, primeiro, as fundações internas, que consistem nos valores adquiridos desde a infância, como “os papéis sociais muito definidos, para homens e mulheres”, refere como exemplo. Esta palestra “leva-nos a olhar para a nossa sociedade, para a forma como nos organizamos e educamos as crianças e perceber de que forma os preconceitos estão ligados às nossas fundações internas, porque vem tudo daí”, prossegue Rita Gonçalves.

O trabalho de resiliência mental e autoridade interna tem a ver com o desenvolvimento “da auto-confiança, amor próprio, auto-estima”. “Como temos fundações internas um bocadinho viciosas, no sentido em que fomos educados desde pequenos a pensar que há sempre alguém que é melhor do que nós, somos sempre feias, gordas, nunca somos inteligentes o suficiente. Muito do trabalho que a Susana e o Luke fazem relaciona-se com essa palavra-chave, que é a auto-estima, perceber as nossas mais-valias. Eles ajudam as pessoas a perceberem as suas aptidões e a desenvolverem-nas cada vez mais. Muitas vezes, as pessoas têm muitas qualidades, mas não as põem em evidência, é um trabalho de ‘coaching’ e desenvolvimento pessoal, muito ligado à auto-estima e desenvolvimento de capacidades”, acrescenta Rita Gonçalves.

Susana Norte e Luke Hancock defendem que o trabalho não se esgota no desenvolvimento de qualidades e capacidades, “é preciso perceber também o que está errado nas fundações internas, temos muitos valores equivocados que aprendemos na infância que dominam o processo, por isso é que há muita auto-sabotagem, as pessoas querem ter um pensamento positivo, conhecem as suas qualidades, mas não conseguem seguir em frente com o seu projecto de vida porque temos uma fundação interna frágil e viciada”, explicou Rita Gonçalves. “Eles dão as estratégias para mudar de rotinas, corrigir hábitos, é ‘coaching’”, concluiu.

“Remover o lixo e reconstruir”

Esta já não é a primeira vez em Macau de Susana e Luke Hancock, ambos ‘coaches’ e terapeutas qualificados, fundadores do projecto Sacred Place, na Tailândia, que em Julho do ano passado conversaram com o PONTO FINAL. Nessa altura, Luke referiu que os cursos orientados pela dupla, geralmente de vários dias, começam com uma “desprogramação” ou “remoção do lixo, de crenças indesejadas herdadas da infância, da família, da educação, da cultura que não nos satisfazem e não nos ajudam a atingir o nosso potencial máximo”. Ou seja, remover tudo o que é prejudicial para “começamos a reconstruir a nossa fundação interior de auto-estima, amor próprio, mérito próprio e auto-confiança”. A “desprogramação” aborda também “como a cultura, as tradições, a educação, o sistema educativo e os nosso pais criaram, na realidade, limitações em nós quando éramos crianças, limitações em como nos vemos e percebemos, e em como interagimos com o mundo à nossa volta”, disse, na altura, Susana Norte.

Na palestra, será ensinado um exercício de desenvolvimento pessoal. O objectivo é dar aos participantes a oportunidade “de aprenderem como o poder da escolha se manifesta, consciente ou inconscientemente, e quão profundamente essas escolhas afectam a qualidade de nossas vidas pessoais e profissionais”.

Luke e Susana já deram um curso de auto-empoderamento em Macau em Julho do ano passado. Está previsto que regressem de 1 a 5 de Julho de 2019 para uma nova formação em auto-empoderamento destinada a adolescentes na EPM. Antes disso, entre 2 e 9 de Fevereiro de 2019, durante os feriados do Ano Novo Chinês, Susana e Luke vão orientar um curso de auto-empoderamento, agora para adultos, no espaço Yoga Loft Macau. “Este curso fornecerá metodologias, ferramentas e é uma excelente oportunidade de ‘coaching’ para os adultos que desejem transformar as suas vidas para o melhor”, indica o comunicado da organização.