Alteração à lei dos táxis não prevê captação de imagem dentro dos carros

Apesar de a maioria dos deputados ter pedido que se inclua a captação de imagens dentro dos táxis, o Governo mantém que apenas seja gravado o som, indicou ontem Vong Hin Fai, presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que discute a proposta de lei do “regime jurídico do transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer”.

Vong Hin Fai adiantou que “mais de metade” dos deputados pertencentes a esta comissão estava de acordo com o registo de imagem dentro dos veículos por razões de segurança, mas não obtiveram resposta por parte de Raimundo do Rosário, que esteve na reunião. “Os membros esperam que o Governo repense”, disse o presidente da comissão. “Fizemos uma consulta pública e ouvimos os representantes do sector e vimos que ninguém se opõe à instalação de aparelhos de gravação de imagem. A grande maioria dos membros da comissão e da população mostra-se a favor, desde que não seja captada a face das pessoas dentro do veículo”, referiu. Recorde-se que esta comissão já recebeu representantes do sector dos táxis que se manifestaram a favor da instalação de câmaras vídeo nos veículos.

Também a alínea que diz respeito à autoridade pública não foi alterada, confirmou Vong Hin Fai. Segundo este ponto, os agentes da polícia não vão poder fazer uso do seu posto para deduzir acusação contra infracções de táxi, caso não estejam em serviço e identificados. O objectivo é afastar a figura do polícia à paisana. Ainda assim que não possam deduzir acusação, os agentes fora de serviço têm o poder de parar o condutor e chamar um colega para tomar conta da ocorrência.

À saída da reunião, o secretário para as Obras Públicas e Transportes, Raimundo do Rosário, disse apenas que a nova proposta é fruto do “consenso possível”. A.V.