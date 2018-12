Vigésimo aniversário da RAEM impulsiona aumentos orçamentais em vários organismos

O Instituto Cultural e o Instituto do Desporto vão ver os seus orçamentos aumentados no próximo ano para renovarem, respectivamente, o Centro Cultural e o Museu de Arte e o Macau Dome. Estes são apenas dois itens do orçamento para 2019 justificados com o 20º aniversário da RAEM, a celebrar-se no próximo ano.

TEXTO: Catarina Vila Nova

A RAEM celebra no próximo ano o seu 20º aniversário e, em jeito de preparação, vários organismos governamentais viram o seu orçamento aumentado para prepararem as celebrações. É o caso do Instituto Cultural (IC) que, em 2019, terá mais 170 milhões para gastar do que este ano, sendo que uma parte será destinada a renovar o Centro Cultural (CCM) e o Museu de Arte (MAM). Também uma fatia dos mais 27 milhões que o Instituto do Desporto (ID) vai receber no próximo ano serão alocados para renovar a Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental (Macau Dome). Os representantes destes dois organismos, e de outros três, foram ontem ouvidos pela 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) para justificar os aumentos orçamentais para o próximo ano.

Em 2019, o ID vai receber um total de 232 milhões de patacas, mais 27 milhões do que este ano. Uma parte deste dinheiro será destinado à renovação do Macau Dome e arborização das vias em seu redor, e também para a organização de actividades comemorativas dos 20 anos da RAEM, explicou ontem Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da AL. “Com o aniversário do estabelecimento da RAEM o ID também precisa de organizar várias actividades comemorativas. Também precisa de renovar o Macau Dome e optimizar a arborização das vias em redor do Macau Dome. Para o aniversário da RAEM muitos eventos vão ser realizados lá”, justificou o deputado. Também o aumento de 300 para 420 efectivos foi apresentado como justificação para o aumento orçamental do ID.

Já o orçamento do IC é bastante mais substancial, aumentando mais 170 milhões de patacas para 1,02 mil milhões. Também aqui o aniversário da RAEM foi justificação para a renovação do CCM e MAM, “que já entraram em funcionamento há quase 20 anos”, afirmou Chan Chak Mo, custando as obras de renovação 130 milhões. A estas custas acrescem a realização de “certas actividades”, também para comemorar os 20 anos da RAEM, e a actualização salarial dos funcionários públicos que contribuíram para o aumento orçamental do IC.

Dos cinco departamentos orçamentais ontem ouvidos pela comissão, aquele que apresenta o maior incremento orçamental é a Autoridade Monetária (AMCM), na ordem dos 630 milhões de patacas para um total de 3,32 mil milhões, ontem justificado com o “aumento dos juros”. “Tem a ver essencialmente com o aumento dos juros porque muitos bancos quando têm dinheiro depositam o dinheiro na AMCM para ganhar juros. Como há uma indexação da pataca ao dólar de Hong Kong e do dólar de Hong Kong ao dólar norte-americano, quando há esse aumento de juro implica também um aumento das despesas”, justificou Chan Chak Mo.

Também a Direcção dos Serviços Correccionais (DSC) teve um incremento orçamental que suscitou a atenção da comissão, tendo aumentado mais 78 milhões de patacas para 696 milhões. Este aumento, explicou Chan Chak Mo, justifica-se com a aquisição de viaturas novas, a renovação do sistema de comunicação, o aumento do número de reclusos e a contratação de 100 funcionários, aumentando para 1.019 o número de efectivos.

A Universidade de Macau (UM), por sua vez, viu o seu orçamento aumentado em 61 milhões para 2,73 mil milhões de patacas, estimando-se que, no próximo ano, frequentem esta instituição mais 600 alunos. Segundo disse Chan Chak Mo, por cada estudante a UM gasta 230 mil patacas anuais. “É um pouco mais caro que Taiwan e um pouco mais barato que Hong Kong”, afirmou o deputado.