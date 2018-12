Serviços de Saúde contratam profissionais, mas em 2018 já saíram 135 trabalhadores

O director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, admitiu ontem ser difícil reter o pessoal de saúde, se há trabalhadores a serem contratados, há outros a sair. Lei Chin Ion adiantou que os Serviços de Saúde vão contratar “1.114 profissionais, mas, de facto são só 511 trabalhadores novos”. Segundo Lei Chin Ion, 563 contratações vão ocupar vagas que “não conseguimos preencher porque [os funcionários] deixaram de trabalhar connosco”. Só em 2018, avançou Lei Chin Ion, saíram dos Serviços de Saúde 135 trabalhadores. Quanto aos médicos de medicina tradicional chinesa em princípio, no próximo ano, vão ser contratados entre dois a quatro médicos.

Em relação ao tratamento precoce, no caso das doenças raras, Lei Chin Ion referiu que os serviços seguem a lista da Organização Mundial de Saúde (OMS) e que trabalham conforme as instruções da OMS. “Neste momento já conseguimos curar mais de 200 pacientes com doenças raras”, afirmou. Com um destes doentes, a ser acompanhado já há 11 anos, foram utilizados “medicamentos muito caros que custaram 1,5 milhões de patacas”.

Lei Chin Ion adiantou que, na unidade de psiquiatria houve um aumento do número de camas, “cerca de 80% de aumento, passando de 76, em 2014, para 136 camas”. Em relação à aplicação da Lei de Controlo de Tabagismo nos casinos, “de Janeiro até Outubro foram realizadas 725 inspecções e houve 1.431 casos de infracção, 85 por cento das infracções foram cometidos por visitantes”.

Sobre o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, em 2019, “já iremos iniciar as obras sobre a superfície e o Centro de Saúde da Praia do Manduco e do Centro de Saúde de Seac Pai Van em Coloane também estão com obras em curso”, disse o responsável. O deputado José Pereira Coutinho apresentou dúvidas relativamente ao Instituto de Enfermagem, o único edifício do futuro complexo actualmente em construção, vir a ser entregue ao Hospital Kiang Wu, uma entidade privada. “Por que razão se vão entregar gratuitamente instalações que vão custar muitos milhões de patacas de dinheiro da população a uma entidade privada que só visa o lucro. Não haverá conflitos de interessa nesta decisão?”, questionou. Na sua intervenção, Pereira Coutinho reconheceu que tem havido melhorias na Saúde, mas o deputado diz que isso tem acontecido à custa da exploração dos trabalhadores. “O senhor secretário sabe muito bem que, neste momento, um hospital serve por dois. O serviço é bom, mas o pessoal está a ser explorado, está cansado e quer ir embora”, disse. C.A.