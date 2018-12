O artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos Humanos é de Rodrigo de Matos

Um cartoon de Rodrigo de Matos foi escolhido para ilustrar o artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre o direito à segurança social. A Declaração Universal faz 70 anos no próximo dia 10 de Dezembro e a as ilustrações selecionadas serão apresentadas em exposições em Haia, Dakar e São Paulo.

TEXTO: André Vinagre

A ilustração de Rodrigo de Matos, que mostra um funcionário sentado a uma secretária enquanto escorrega pelo ponteiro dos minutos para um caixote do lixo, foi o escolhido pelas Nações Unidas para representar o artigo n.º22 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a propósito do 70.º aniversário do documento, que se assinala a 10 de Dezembro. Para o cartoonista português é um “reconhecimento” e um “orgulho” fazer parte deste lote.

“O cartoon foi feito originalmente para o Expresso, em 2011, há já bastante tempo. O tema, na altura, era para uma notícia sobre o trabalho temporário, precário”, explicou Rodrigo de Matos ao PONTO FINAL. A iniciativa que assinala os 70 anos da declaração pretende ilustrar cada um dos 30 artigos com um cartoon diferente. O processo de escolha das ilustrações foi feito através da agência holandesa Cartoon Movement. “Foi pedido aos cartoonistas que seleccionassem, dentro daqueles trabalhos que tínhamos enviado para o Cartoon Movement durante os anos que trabalhámos com eles, aqueles que nós achávamos que se pudessem enquadrar neste ou naquele artigo”, explicou o cartoonista, cujo trabalho foi publicado em Macau através do PONTO FINAL. No total, foram seleccionados cerca de 500 cartoons para ilustrar os artigos, sendo que os dois finalistas foram colocados à votação do público. Além do artigo 22, Rodrigo de Matos teve um outro cartoon na lista de finalistas para o artigo 23, sobre o direito ao trabalho, que acabou por não ser um dos seleccionados para a lista final.

“É sempre interessante, não deixa de ser um reconhecimento de uma entidade que tem a importância que tem, como a ONU, e ter um trabalho ligado a um documento tão importante para os nossos dias, como é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento septuagenário, é bom”, referiu o ilustrador, acrescentando: “É um orgulho ter o meu cartoon ao lado do de outros grandes cartoonistas, como, por exemplo, o italiano Lele Corvi, os brasileiros Amorim e Silvano Mello e o cubano Falco, entre outros”.

Sobre a importância dos cartoons na divulgação do documento ratificado em 1948, Rodrigo de Matos faz referência à universalidade deste meio: “O cartoon é mais um instrumento de comunicação bastante apelativo porque se vale de um recurso que é uma linguagem universal, que é o desenho e o humor, que pode ser perceptível entre as culturas, mas não deixa de ser um instrumento forte de comunicação, de transmissão de ideias com poucas ou nenhumas palavras”.

O artigo 22 diz que “toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país”. O responsável pela ilustração deste artigo lembra que “em grande parte do mundo ainda não estão implementados nem metade destes artigos”. “Se formos para fora do mundo desenvolvido, é raro encontrar um país que tenha satisfeito todos os ideais que foram pensados há 70 anos, o que é uma prova das disparidades e desigualdades que existem no mundo e da importância da Declaração dos Direitos Humanos, que continua a ser um objectivo a alcançar enquanto humanidade”, conclui.

No próximo dia 10 de Dezembro, data em que se assinalam os 70 anos da declaração, a exposição acontecerá em Haia, na Holanda, Dakar, no Senegal, e São Paulo, no Brasil. A organização ressalva que as ilustrações poderão ser apresentadas ainda em outras cidades, caso outras instituições se mostrem interessadas em acolher a exposição.