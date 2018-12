Museu do Grande Prémio vai custar mais de 800 milhões

A directora dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes, disse ontem durante o debate das LAG da tutela dos Assuntos Sociais e Cultura que, ao orçamento inicial para as obras de renovação do Museu do Grande Prémio de 380 milhões de patacas, acrescem outros 430 milhões, perfazendo um total superior a 800 milhões.

“Lançámos um concurso e das obras são cerca de 380 milhões, isto é o que foi inicialmente proposto, são as fundações e infra-estruturas do Centro de Desenvolvimento do Turismo, como também o sistema de drenagem e toda a renovação, através de concurso público foram 380 milhões”, explicou Helena de Senna Fernandes. Mas, adiantou, “agora a concepção, que é o projecto de ‘design’, de exposição de multimédia interactiva, agora estamos na fase da concepção, e passou para 430 milhões, que é a estimativa de compra de equipamentos”. Quanto ao ‘design’ e decoração, os planos ainda não foram concluídos, sendo esta apenas uma estimativa, de 430 milhões. Deste valor, “260 milhões são para a aquisição do sistema de multimédia interactiva, incluindo os ‘softwares’, design da mutilmédia, como também projectos de vídeo, o servidor”. Os restantes 170 milhões, “são para equipamentos de áudio incluindo painéis de LCD. Ainda temos simuladores do Grande Prémio, os ecrãs, projectores, tudo isso são 170 milhões, e isto são as estimativas feitas de acordo com o mercado”, sublinhou Senna Fernandes. “Este é o montante máximo estimado, mas tudo também depende do projecto final, não parece que chegue aos 800 milhões, mas depende do projecto de ‘design’ entre outras coisas”, disse a responsável. Antes, a imprensa local havia noticiado a possibilidade de haver uma derrapagem orçamental na obra, que chegaria aos 830 milhões de patacas. C.A.