Governo admite possibilidade de recurso para co-arguidos do Chefe do Executivo

Os co-arguidos do Chefe do Executivo em processos judiciais vão poder continuar a ser julgados pelo Tribunal Judicial de Base. O recuo do Governo face à proposta inicial da Lei de Bases da Organização Judiciária foi ontem avançado durante a reunião da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.

TEXTO: Catarina Vila Nova

O Governo vai considerar manter o actual regime que permite aos co-arguidos do Chefe do Executivo serem julgados em primeira instância pelo Tribunal Judicial de Base (TJB). De acordo com a proposta de alteração à Lei de Bases da Organização Judiciária, o Chefe do Executivo é o único a ser julgado em primeira instância pelo Tribunal de Última Instância (TUI), perdendo assim direito ao recurso, enquanto que os restantes titulares dos principais cargos são primeiramente julgados pelo Tribunal de Segunda Instância (TSI), podendo recorrer para o TUI. O Executivo continua sem ceder na hipótese de recurso para o Chefe do Executivo, evocando a Convenção Europeia dos Direitos do Homem para justificar a decisão, mas admite que os seus co-arguidos possam ser julgados em primeira instância pelo TJB.

Diz a Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, no seu Protocolo nº 7, que o direito ao recurso “pode ser objecto de excepções em relação a infracções menores, definidas nos termos da lei, ou quando o interessado tenha sido julgado em primeira instância pela mais alta jurisdição ou declarado culpado e condenado no seguimento de recurso contra a sua absolvição”. É com base neste ponto que o Governo argumenta não atribuir hipótese de recurso ao Chefe do Executivo, explicou Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), após uma reunião com o Governo para discutir as alterações à Lei de Bases da Organização Judiciária. “O Governo explicou que, devido à natureza das funções do Chefe do Executivo, qualquer julgamento deve ser pelo Tribunal de Última Instância. O Governo também mencionou que não há nenhuma violação ou divergência com a legislação actual”, disse o deputado.

Este ponto da proposta de lei continua sem gerar consenso entre deputados e Governo, ainda que alguns membros da comissão não se oponham à impossibilidade de recurso do Chefe do Executivo. “Quanto a esta disposição houve membros da comissão que apresentaram opiniões com base no facto de haver uma divergência com o que está disposto no pacto internacional sobre direitos civis e políticos e com o que está na Lei Básica. Mas em relação a outros membros da comissão não houve nenhuma opinião contrária. Devido à natureza das funções do Chefe do Executivo também concordaram com a manutenção do actual regime para o Chefe do Executivo porque o Chefe do Executivo, quando está envolvido em algum caso, é julgado pelo Tribunal de Última Instância sem direito a recurso”, afirmou Vong Hin Fai.

No que diz respeito aos co-arguidos do Chefe do Executivo, a proposta inicialmente avançada pelo Governo previa que estes julgamentos decorressem directamente no TUI, algo que, no entender da comissão, se traduz num “conflito em termos de protecção dos direitos e interesses dos co-arguidos”. “O Governo concordou com a posição da comissão e vai considerar manter o actual regime quanto ao julgamento dos co-arguidos”, disse Vong Hin Fai, explicando que, assim, estes continuarão a ser julgados em primeira instância pelo TJB.

Outro ponto que gerou discórdia entre deputados e Governo diz respeito à nomeação dos presidentes dos tribunais de primeira e segunda instância que, de acordo com a proposta de lei, são nomeados de entre os juízes de nomeação definitiva daqueles tribunais. “Em relação a este ponto houve membros da comissão que entenderam que deve ser aqui tido em conta o facto de haver uma injustiça em relação aos juízes contratados em regime contratual porque, segundo a proposta de lei, os juízes contratados estão afastados da possibilidade de serem nomeados para o cargo de presidente dos tribunais de primeira e segunda instância”, afirmou Vong Hin Fai. Esta decisão do Governo, acrescentou o deputado, “teve por base as necessidades das funções do presidente dos tribunais”.

Ontem foi ainda revelado que o salário do delegado coordenador – figura criada com a alteração à Lei de Bases da Organização Judiciária – será correspondente a 67% do vencimento do Chefe do Executivo, fixado em quase 200 mil patacas. Os delegados coordenadores serão responsáveis por coordenar o trabalho dos delegados do Procurador em relação aos processos da competência dos trabalhos colectivos e fazem parte da estrutura do quadro dos magistrados do Ministério Público.