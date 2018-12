Faltam talentos nas áreas técnico-profissionais, Governo aposta em quadros bilingues

O coordenador da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, Sou Chio Fai, afirmou ontem, durante o debate das LAG relativo aos Assuntos Sociais e Cultura, que em Macau “mais de 90 por cento tem acesso à universidade” e que “o mercado do ensino técnico-profissional é muito pequeno”. Neste sector, o coordenador deu como exemplo um concurso profissional em que havia 40 vagas e houve “zero inscrições”. Apesar de tudo, “em relação à formação dos talentos nos últimos anos, tanto os números de participação como o número de entidades de prestação de formação ou de as licenças, “está a subir e a diversificar”, afirmou Sou Chio Fai.

A comissão está, neste momento, a realizar um estudo “sobre o profissionalismo dos motoristas”. “Damos grande importância aos trabalhos de formação profissional”, disse. Já o deputado José Pereira Coutinho defendeu que este estudo com os motoristas era apenas “uma justificação para contratar mão-de-obra barata”.

Ainda no âmbito da educação, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, disse que tem havido um reforço no investimento e formação de quadros bilingues. “No ano lectivo de 2014/2015, havia 919 estudantes a aprender português [nas instituições de ensino superior]. No ano passado havia 1349 estudantes, um aumento de 47%”. Segundo o secretário, também no ensino secundário houve uma subida significativa: em 2012 havia 20 escolas privadas com cursos de português para 2.200 estudantes, enquanto que há 37 escolas privadas com ensino de português e cerca 4.400 alunos. C.A.