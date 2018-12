Corpo de Bombeiros realiza simulacro de incêndio na Torre de Macau

O Corpo de Bombeiros (CB) realizou na manhã de ontem um simulacro de incêndio e evacuação em conjunto com a Torre de Macau. O exercício, diz o CB em comunicado, teve como objectivo testar a capacidade de resposta, coordenação e comunicação entre os bombeiros e a Torre de Macau em caso de um incidente do género. Segundo a nota divulgada pelo CB, “o processo correu bem” e os “objectivos foram atingidos”.

Este exercício simulou um curto-circuito na iluminação do tecto do piso de visita principal do 58.º andar da Torre de Macau, fazendo com que uma das iluminações fosse acesa repentinamente, causando o incêndio e provocando ferimentos em dois funcionários. No exercício, os funcionários que detectaram o incêndio ligaram ao CB, levaram os empregados para o local de encontro de evacuação e “adoptaram uma série de medidas de emergência e contingência de acordo com o plano estabelecido”, refere o comunicado, acrescentando que “após o alarme, a corporação enviou imediatamente seis viaturas de emergência e 24 bombeiros ao local para procederem à evacuação e às tarefas de extinção do fogo conforme o plano definido”. O simulacro terá demorado cerca de meia hora, contando com a participação de cerca de 180 pessoas.

No final do exercício, o CB e os responsáveis da Torre de Macau efectuaram uma reunião, concordando que “o processo correu bem, cujo mecanismo de comunicação correu bem e cujos objectivos e resultados esperados foram alcançados”.