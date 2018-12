Centro cultural de envergadura previsto para a zona A de novos aterros

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, anunciou ontem que, “no futuro, Macau vai ter um plano de um centro cultural de grande envergadura”. Alexis Tam, assegurou que os novos aterros há espaço para vários equipamentos culturais, incluindo um “centro cultural de grande envergadura”. No segundo dia de debate com os deputados sobre as Linhas de Acção Governativa para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam afirmou que “o Governo vai ter um plano para estabelecer um centro cultural de grande envergadura na zona A [dos novos aterros]”, e outras construções para servir a área cultural.

Alexis Tam salientou o papel de Macau enquanto base de cultura chinesa e centro de contacto com países europeus, nomeadamente Portugal, e países de língua portuguesa, constituindo “uma plataforma de cultura que não existe no Interior da China, por isso, temos que aproveitar esta plataforma”. C.A.

