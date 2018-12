Alexis Tam diz que investimento no ensino é para “fazer Macau prosperar através da educação”

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura fez ontem um balanço sobre o sector do ensino, afirmando que a sua tutela quer fazer “Macau prosperar através da educação”. Alexis Tam defendeu que a aposta na educação é superior em Macau do que em países da OCDE. Para 2019, o ensino não superior conta com um orçamento que ultrapassa 13 mil milhões de patacas, enquanto que no ensino superior o orçamento é superior a três mil milhões de patacas, avançou.

TEXTO: Cláudia Aranda

No segundo dia de plenário na Assembleia Legislativa sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019, Alexis Tam revelou que no ensino não superior o orçamento é superior a 13 mil milhões de patacas. Já no ensino superior “o total, ultrapassa os três mil milhões de patacas”, frisou o secretário. Para a Universidade de Macau (UM), o orçamento aprovado para 2019 atinge mais de 2,5 mil milhões de patacas, enquanto o Instituto Politécnico de Macau vai poder contar com 900 milhões de patacas.

“Todos os anos o orçamento está a crescer. Isto porque queremos concretizar a política de [fazer] prosperar Macau através da educação, se o Governo da RAEM não apostasse tantos recursos a UMAC não teria um desenvolvimento tão bom como o de hoje”, assegurou Alexis Tam. O secretário adiantou que a Universidade de Macau “tem agora 10 mil estudantes, muitos deles são investigadores, talentos sofisticados, de alta qualidade, que nós formamos”. Alexis Tam respondia, assim, às questões colocadas pelos deputados Chan Hong e Chui Sai Peng. Este referiu que “investir é fácil”, mas que pediu que lhe fossem apresentados resultados.

Alexis Tam prosseguiu afirmando que, actualmente, em comparação com outros lugares no mundo, as medidas tomadas em Macau “são mais adequadas”, nomeadamente em comparação com a Europa e os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). “Nós até apostamos mais do que esses países na área da educação”, disse, referindo que no Programa de Avaliação Internacional de Estudantes da OCDE (Programme for International Student Assessment – PISA), os estudantes de Macau têm obtido bons resultados em relação à média da OCDE, “nomeadamente na leitura, matemática e ciências”. “Tanto no ensino superior como no ensino básico, o sucesso destes trabalhos é graças à aposta do Governo da RAEM”, disse, sublinhando que este empenho no sector vem desde 2015, ano em que foi assumido o compromisso de reforçar os recursos na área da educação. “Apesar de na altura as receitas do jogo estarem em queda, nós reforçámos o nosso orçamento na área da educação”, disse.

O secretário avançou que, em relação à rede de internet sem fios ‘wi-fi’ nas escolas, neste momento o Governo está a investir “muitos recursos”, sendo que “94% das escolas têm wi-fi”, afirmou.

Sobre a garantia para os docentes, estes recebem um subsídio de desenvolvimento profissional que tem vindo a aumentar. “Em 2012 o subsidio atribuído a cada docente era de 8.640 patacas, no ano lectivo de 2017/2018 o montante subiu para 10.350 patacas e em 2018/2019 já chega às 10.674 patacas. “Portanto, o subsídio está a aumentar constantemente”, afirmou.