Alexis Tam defende que criminalização das pensões ilegais produz efeito dissuasor

No segundo dia da apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019 relativas à tutela dos Assuntos Sociais e Cultura, o secretário Alexis Tam defendeu ser necessário rever a lei sobre a proibição de prestação ilegal de alojamento, no sentido de criminalizar as pensões ilegais. Ao contrário do secretário para a Segurança Wong Sio Chak, que na semana passada manifestou-se contra esta hipótese, Alexis Tam acredita que a criminalização “produz efeitos dissuasores”, mais eficazes do que a sanção prevista na legislação em vigor, que prevê o pagamento de uma multa.

TEXTO: Cláudia Aranda

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, defendeu ontem a criminalização das pensões ilegais, respondendo aos deputados em plenário da Assembleia Legislativa sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019. Alexis Tam defendeu que é necessário fazer a revisão da lei, referindo que a criminalização “produz efeitos dissuasores”, porque as consequências previstas na lei actual “são muito leves, correspondendo apenas a uma pequena multa”. O secretário defendeu ainda que, como a consequência prevista na lei em vigor é “leve”, “os infractores tendem a continuar a praticar irregularidades”.

O responsável pela pasta dos Assuntos Sociais e Cultura contrariou, assim, o secretário para a Segurança Wong Sio Chak, que na sexta-feira passada, durante a apresentação das LAG relativas à sua tutela, mostrou-se contra esta ideia, afirmando que a criminalização do alojamento ilegal deve ser encarada como uma medida de último recurso já que “acarreta muitos encargos judiciais”.

Ontem, Alexis Tam defendeu que, se o alojamento ilegal “for considerado como um crime penal, produz efeitos dissuasores, porque agora as consequências são muito leves, é só uma pequena multa, pelo que concordo com os dois deputados. Nos últimos anos temos falado com os colegas, sabemos que o secretário para a Segurança não está de acordo, mas também espero que se criminalize as pensões ilegais”.

Alexis Tam dava resposta, tanto a Song Pek Kei, como a José Pereira Coutinho, que apontaram problemas nas acções de fiscalização às pensões ilegais. “Vocês recebem telefonemas, vão lá, selam, mas é por pouco tempo, no outro dia há mais uma pensão ilegal”, afirmou a deputada, enquanto Pereira Coutinho defendeu que a tarefa de fiscalização implica riscos para os inspectores, e que deve ser delegada na polícia porque “as pensões ilegais são um antro de criminosos”. “Do meu ponto de vista posso dizer que nos últimos anos eu e a minha equipa, nomeadamente os meus colegas dos Serviços do Turismo, achamos que é necessária a revisão da lei de combate às pensões ilegais”, disse Alexis Tam.

A lei sobre a “Proibição de prestação ilegal de alojamento”, de 2010, estabelece que é da competência da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) a fiscalização do cumprimento da lei, assim como a instrução dos processos relativos às infracções administrativas previstas. A lei prevê sanções administrativas, pelo que as infrações são punidas com multas entre 200 mil e 800 mil patacas.

“Todos sabem que desde a entrada em vigor da lei de alojamento ilegal cabe à DST dar o acompanhamento, cada vez que os nossos colegas, nomeadamente os inspectores quando fazem uma visita ‘in loco’ ou uma fiscalização porque têm indícios de ser uma pensão ilegal, também têm que estar presentes polícias, a PSP”, afirmou o secretário em resposta às questões do deputado Pereira Coutinho.

O secretário disse, no entanto, que acha “que não é eficaz e que também é um desperdício de recursos humanos”. “Os nosso colegas inspectores verificaram mais de mil casos, ou seja, 1.239 foram seladas. Achamos que sim, há problemas com esse número de fracções seladas, os dois deputados falaram, também, que há indícios de actos ilegais, e que há riscos, nomeadamente para os colegas do escritório, pelo que tem que ter presença de polícias”, reconheceu o secretário.

O relatório das Linhas de Acção Governativa refere sobre o combate à prestação ilegal de alojamento que foi dada continuidade às acções de combate conjuntas com o Grupo de Trabalho Interdepartamental, e que só no primeiro semestre de 2018 foram efectuadas 229 acções conjuntas, inspeccionadas 680 fracções e seladas 122.