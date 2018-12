Secretário indica as escolas que vão ocupar terreno do canídromo

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, revelou que o Governo já decidiu quais as instituições de ensino que se vão juntar à Escola Concórdia no terreno actualmente ocupado pelo canídromo. Na Assembleia Legislativa, no primeiro dia de apresentação e debate das Linhas de Acção Governativa para as áreas que tutela, o secretário garantiu, no âmbito da “a implementação do projecto Obra de Céu Azul”, que “após estudos e diálogo com as escolas, os terrenos para fins educativos no Canídromo Yat Yuen serão distribuídos para a Escola Concórdia para Ensino Especial, Escola para Filhos e Irmãos dos Operários, Escola Xin Hua (Secção secundária) e a Escola de Santa Madalena para a construção de edifícios escolares”. C.A.

