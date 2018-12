Proibição de venda de álcool a menores de 18 vai recolher opiniões no próximo ano

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, afirmou ontem a intenção do Governo de lançar uma consulta pública relativa à proibição de venda de álcool a menores de 18 anos. No primeiro dia de apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para área da sua tutela Alexis Tam afirmou que, “quanto à proibição do álcool para os jovens tínhamos esta ideia, dito isto, no próximo ano vamos lançar a consulta pública para ouvir a população”, afirmou.

Alexis Tam acrescentou que, de acordo com a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), em relação aos jovens com idade inferior a 18 anos, “devemos agir protegendo-os da influência do álcool, por isso, temos esta ideia de proibição da venda de álcool para jovens com idade inferior a 18 anos. Depois, iremos legislar neste sentido no caso da opinião pública ser em conformidade com a ideia do Governo”, disse.

O objectivo do Executivo é controlar o consumo do álcool. “Esperamos que os jovens se afastem do álcool e do tabaco, porque isso também vai ao encontro da meta do Governo de Macau – um lar feliz e sadio”, acrescentou o governante. C.A.