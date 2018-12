Possibilidade de contratação de motoristas no exterior em estudo

A Comissão de Desenvolvimento de Talentos vai realizar um estudo sobre a procura e a oferta de motoristas profissionais em Macau. Segundo Sou Chio Fai, secretário-geral desta comissão, o estudo deverá estar pronto no próximo ano. Em marcha estão outros dois estudos: um sobre a competitividade dos recursos humanos e outro sobre o envelhecimento da população.

TEXTO: André Vinagre

A possibilidade de contratação de motoristas profissionais está em cima da mesa, adiantou Sou Chio Fai, secretário-geral da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, após a reunião plenária do organismo. Segundo o responsável, a comissão está agora a recolher dados estatísticos e opiniões do sector. A comissão vai ainda elaborar outros dois estudos, um sobre a tendência de envelhecimento da população de Macau e outro sobre a competitividade dos recursos humanos.

Sobre a importação de motoristas, o secretário-geral disse que a comissão está agora na fase de recolha de informações estatísticas e opiniões do sector. “Depois de todas as informações, vamos efectuar um estudo para ver se podemos implementar alguma medida concreta. Prevemos que esse estudo esteja terminado em 2019”, disse Sou Chio Fai. “Este é um estudo sobre a necessidade de importação dos condutores profissionais. Este foi um estudo encomendado com a indicação do Chefe do Executivo. Alguns deputados levantaram esta questão devido à, na sua opinião, escassez de recursos humanos na área dos condutores profissionais, [e queriam saber] se o Governo vai abrir a porta para importar condutores profissionais”, referiu. Recorde-se que a profissão de motorista profissional está reservada aos trabalhadores locais.

Sobre as opiniões manifestadas pelos sectores profissionais que têm sido auscultados pela comissão, o secretário-geral disse apenas que “cada um tem a sua opinião”. “Quanto aos condutores, claro que querem ter mais oportunidades para desenvolver a carreira e os representantes das associações e empresas manifestaram uma necessidade de resolver o problema da falta de condutores profissionais. Temos de chegar a um consenso social”, indicou Sou Chio Fai, acrescentando que a área dos motoristas profissionais é tão ampla – incluindo condutores de táxi, autocarros e de transporte de mercadorias – que “é difícil adivinhar uma decisão final para uma política nova”. “De momento, nos autocarros não têm falta de condutores porque o salário é atractivo, com subsídios, mensalmente é mais ou menos 30 mil patacas, então consegue atrair trabalhadores. Mas nos outros sectores é difícil”, sublinhou.

Há ainda outros dois estudos que deverão estar prontos no próximo ano. Um sobre a tendência de envelhecimento da população de Macau e outro sobre a competitividade dos recursos humanos. Sobre estes estudos, Sou Chio Fai disse que já existe um documento inicial sobre o qual vão ser iniciados os trabalhos. “A situação demográfica de Macau é importante para o desenvolvimento. Macau já está em fase de envelhecimento e esta situação é preocupante”, concluiu.

Sobre o plano para a importação de quadros altamente qualificados, anunciado pelo secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa, Sou Chio Fai disse só que “a comissão vai acompanhar todos os assuntos encomendados pelo Chefe do Executivo, porque ele é o presidente desta comissão”.