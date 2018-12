Kaifong lançam serviço para encontrar pessoas perdidas com demência

As pessoas com demência têm um novo serviço para as ajudar a regressar a casa quando estiverem perdidas. Este relógio, desenvolvido pela União Geral das Associações dos Moradores de Macau (Kaifong), foi ontem apresentado numa sessão destinada a assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

TEXTO: Catarina Vila Nova

A União Geral das Associações dos Moradores de Macau (Kaifong) lançou recentemente um novo serviço de teleassistência destinado a pessoas com demência. Através de uma pulseira electrónica, se o utente sair do seu lar e se perder pode ser encontrado através de um sinal GPS. Este foi um dos projectos ontem apresentados na sessão de partilha “Tecnologia moderna, vida inclusiva”, organizado pelo Instituto de Acção Social (IAS) para assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, definido pela Organização das Nações Unidas a 3 de Dezembro. A cadeira de rodas inteligente multi-funcional desenvolvida pela Universidade de Macau foi outro dos projectos apresentados e que deverá entrar no mercado dentro de dois anos.

O serviço de teleassistência móvel urgente, desenvolvido pelos Kaifong, foi apenas lançado no passado sábado mas atraiu já o interesse de sete pessoas. Destas, quatro aderiram ao programa, que tem um custo mensal de 250 patacas, explicou Pun Ka Lon, chefe do projectos de serviço da União Geral das Associações dos Moradores de Macau. “Este serviço é para pessoas com demência e pode ajudar a reduzir o nível de preocupação dos cuidadores. Temos um relógio que tem um sistema GPS e, através das informações emitidas pelo relógio, podemos saber onde está a pessoa perdida”, detalhou o responsável. Através deste relógio será possível ajudar o utente a regressar a casa ou, se ele não for capaz, os seus familiares ou a polícia são informados do seu paradeiro. Este serviço complementa um outro já existente há uma década, também de teleassistência, através do qual o utente pode contactar a qualquer hora uma linha de apoio quando precisar de auxílio em sua casa.

Wong Seng Fat, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau (UM), apresentou a cadeira de rodas inteligente multi-funcional. Algumas das novidades introduzidas por esta cadeira são, por exemplo, um sistema que memoriza percursos e que pode levar os utentes a locais específicos de forma autónoma. Esta cadeira introduz também um medidor de tensão arterial, cujos dados podem ser transferidos para o médico e familiares do seu utilizador. A versão mais actualizada desta cadeira de rodas está “praticamente feita”, disse o académico, seguindo-se a fase de testes com pessoas com deficiência. “Depois da fase de testes ainda precisamos de procurar empresas para produzir a cadeira. Em Cantão temos empresas que estão interessadas em cooperar connosco. Dentro de um a dois anos acho que podemos ter esta cadeira no mercado”, afirmou Wong Seng Fat.

Ho Kuok Meng, representante da Associação de Apoio aos Deficientes de Macau, frisou, por sua vez, a importância de serem criadas oportunidades de emprego às pessoas com deficiência. “Quanto ao desenvolvimento dos serviços para as pessoas com deficiência enfrentamos muitos desafios, por isso precisamos não só de criar melhores condições físicas para as pessoas com deficiência, ainda precisamos de criar mais oportunidades de emprego para as pessoas com deficiência”, afirmou Ho Kuok Meng.