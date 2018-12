Hospital das Ilhas “é assunto para o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas”

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, remeteu para o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas a responsabilidade das obras de construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, projecto com progresso particularmente lento, respondendo às questões colocadas por vários deputados. “Sobre o Hospital das Ilhas, eu depois de tomar posse tive conhecimento que para construir o hospital é preciso tempo. O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas precisa de tempo para fazer a construção desse grande empreendimento”, disse Alexis Tam, durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para área da sua tutela. Mas, frisou o governante, “não ficámos de braços cruzados à espera das instalações novas, pelo contrário, há quatro anos começámos a apetrechar o nosso sistema público com recursos, quer materiais, quer humanos e, por isso, ao longo desse tempo nós temos vindo a recrutar mais profissionais médicos e enfermeiros, e os serviços de saúde são gratuitos e com horário até às 10 horas da noite”, sublinhou. O projecto do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas tem sete edifícios e neste momento apenas o Instituto de Enfermagem está em curso. De acordo com declarações do secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, em entrevista à TDM, o Governo vai lançar um único concurso público para a construção de três infra-estruturas: o edifício principal, edifício de administração e multi-serviços e ainda o edifício de apoio logístico. C.A.

