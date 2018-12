Governo vai pedir “colaboração” dos órgãos de comunicação social para transmitir hino

As e

ntidades que têm contrato de concessão ou alvará emitido pelo Governo serão obrigadas a transmitir o hino em determinadas ocasiões. Aos restantes órgãos de comunicação será pedida a “colaboração” na divulgação da “Marcha dos Voluntários”.

TEXTO: Catarina Vila Nova

No âmbito da Lei de Utilização e Protecção da Bandeira, Emblema e Hino Nacionais, o Governo vai poder pedir a “colaboração” dos órgãos de comunicação social para transmitir a “Marcha dos Voluntários”. No entanto, esclareceu Ho Ion Sang, presidente da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), apenas as entidades que têm contrato de concessão ou alvará emitido pelo Governo serão obrigadas a transmitir o hino em determinadas ocasiões que serão definidas por regulamento administrativo. Ainda que tenha assegurado que estão garantidas as liberdades de expressão e imprensa, o deputado afirmou que, aquando da renovação dos contratos de concessão, o Governo terá em consideração quais as entidades que colaboraram na divulgação do hino.

“Nas celebrações importantes e em dias de festa, as estações de televisão e rádio que explorem os serviços de radiodifusão televisiva e sonora na Região Administrativa Especial de Macau mediante contrato de concessão ou alvará devem reproduzir o hino nacional”, pode ler-se na proposta de lei. Ho Ion Sang esclareceu que as ocasiões em que será reproduzida a “Marcha dos Voluntários” serão as tomadas de posse dos titulares dos principais cargos políticos, dos presidentes da AL e do Tribunal de Última Instância, dos membros do Conselho Executivo, dos deputados à AL e dos magistrados, cerimónias de condecoração, eventos desportivos importantes e outras ocasiões diplomáticas. Nestas situações, disse o deputado, “é preciso respeitar os símbolos nacionais”.

Segundo explicou Ho Ion Sang, a reprodução do hino “em determinados períodos de tempo” refere-se às entidades que têm contrato de concessão ou alvará emitido pelo Governo, ficando excluídos os portadores de alvará de estações por satélite como a Lotus e a MASTV. “Através dos contratos de concessão o Governo vai introduzir cláusulas relevantes nos respectivos contratos de concessão e, na renovação dos contratos, vai ter em consideração estes factores em termos de colaboração no sentido de divulgação do hino”, afirmou o deputado.

Quanto aos outros órgãos de comunicação, a transmissão do hino será feita de forma voluntária e encorajada pelo Governo, não havendo lugar a sanções administrativas caso não seja transmitida a “Marcha dos Voluntários”. “O Governo pode pedir a colaboração dos órgãos de comunicação social no sentido de serem observadas as cerimónias de execução do hino. Isto não vai intrometer-se na liberdade de imprensa e de expressão. É por iniciativa do Governo que vai promover a divulgação do hino mas necessita da colaboração dos órgãos de comunicação social. A lei não prevê nenhuma sanção pela não reprodução do hino pelos órgãos de comunicação social”, afirmou o deputado.

A mesma proposta de lei prevê igualmente que, durante a execução da “Marcha dos Voluntários”, “os presentes devem permanecer respeitosamente de pé e compostura, sendo proibidos actos que desrespeitem o hino nacional”. Se, por um lado, em contexto familiar, apenas é pedido às famílias que respeitem o hino, não sendo preciso que se levantem, num jantar privado por ocasião, por exemplo, do Dia Nacional da República Popular da China, aos presentes já é pedido que permaneçam de pé. São dois exemplos avançados por Ho Ion Sang e que ilustram a falta de clareza que existe quanto à aplicabilidade desta norma da proposta de lei.

“Por exemplo, eu posso organizar um jantar e nessa cerimónia de celebração do Dia Nacional é executado o hino. Nesse caso, as pessoas que participam nessa cerimónia têm de ficar de pé, manter o silêncio e não podem falar ao telemóvel nem com a pessoa do lado. Por exemplo, a TDM em língua chinesa às 19 horas reproduz o hino. Nesta situação trata-se de uma opção pessoal. Jantar em casa não recai no âmbito de aplicação desta lei, desde que a pessoa não adultere as letras num jantar não precisa de se levantar”, explicou Ho Ion Sang.