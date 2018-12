Consulta pública sobre subsídio para cuidadores em 2019

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, adiantou ontem que o Governo deverá avançar para consulta pública sobre o subsídio para cuidadores em 2019, depois de divulgadas as conclusões do estudo encomendado a uma universidade de Hong Kong. Estes resultados deverão ser conhecidos “até ao final do ano”. O secretário falava ontem à margem da apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para área da sua tutela. A intenção de criar um subsídio para quem tem ao seu cuidado idosos, doentes incapacitados ou crianças com necessidades educativas especiais foi anunciado por Celeste Vong, presidente do Instituto de Acção Social, em Novembro do ano passado. Durante a apresentação das LAG e respondendo aos deputados, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, afirmou que “quanto aos cuidadores o subsídio vai ser atribuído a um âmbito muito alargado” de pessoas que cuidam de outras com necessidades. Mas, que há ainda muitas questões que vão ser levadas “a discussão pública para que a sociedade se pronuncie”. Em todo o caso, adiantou Alexis Tam, o Governo pensou já no montante do subsídio, “ que é relativamente melhor do que noutros territórios e países”, disse, sem adiantar valores. C.A.

