Classificação de estaleiros de Lai Chi Vun concluída em breve

Alexis Tam referiu ontem que o Governo terminou “a consulta pública da segunda fase do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico” da cidade e que a classificação da zona dos 12 estaleiros navais de Lai Chi Vun, na ilha de Coloane, “está quase concluída”. Falando à margem da apresentação das Linhas de Acção Governativa para área da tutela dos Assuntos Sociais e Cultura, o secretário afirmou que “a sua colega, presidente do Instituto Cultural”, Mok Ian Ian, “já fez o trabalho e portanto muito em breve vai ser pronunciado. Uma parte vai ser classificada e outra parte vai ser optimizada”, disse Alexis Tam, acrescentando que o resultado deverá ser pronunciado “antes da segunda semana de Dezembro”. C.A.

