Alexis Tam sublinha “excelência dos cuidados médicos” em Macau

No primeiro dia de apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para os Assuntos Sociais e Cultura, o secretário Alexis Tam indicou que, para 2019, estão previstos 8,5 mil milhões de patacas para o sistema de saúde, um valor “astronómico”, que permite contratar pessoal, custear despesas médicas, encurtar tempos de espera e criar uma “boa rede de segurança para os cidadãos”.

TEXTO: Cláudia Aranda

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, anunciou ontem que vão ser canalizados 8,5 mil milhões de patacas para despesas dos serviços médicos. O responsável destacou que 74% das despesas médicas são pagas pelo Governo e 26% pela população.

No primeiro dia de apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para área da sua tutela, Alexis Tam sublinhou por várias vezes “a excelência dos cuidados médicos” em Macau. “O Governo da RAEM presta serviços médicos que vocês todos podem notar que têm vindo a melhorar, e o serviço é gratuito, o nosso nível é bastante bom, podem ver que a piloto alemã, depois do acidente conseguiu a recuperação e já regressou ao seu país”, disse o secretário, referindo-se à piloto alemã de F3, Sophia Floersch, que no Grande Prémio de Macau deste ano sofreu um acidente grave tendo sido operada no hospital público.

“Nós temos boa qualidade”, frisou o secretário, referindo que há relatórios de entidades internacionais, por exemplo da Organização Mundial de Saúde, a comprová-lo. “Temos uma esperança de vida de 83.4 anos, portanto estamos no topo dos rankings mundiais”, prosseguiu. “Ora isto é porque os nosso serviços são gratuitos, além disso temos especialidades de consulta em que o tempo de espera é muito curto, noutros territórios precisam de dois anos de espera e nós aqui são só cerca de cinco semanas para ter a consulta de especialidade”, assegurou o secretário em resposta a críticas dos deputados.

Sobre a falta de meios para acompanhar determinados casos, Alexis Tam respondeu que, “neste momento, temos uns serviços médicos de excelência, estamos nos primeiros lugares do ranking mundial, a população é pequena e portanto não temos muitos casos especiais para serem estudados, diagnosticados e tratados pelos médicos diferenciados de Macau, assim quando temos um caso mais especial recorremos aos serviços de Hong Kong, da China continental ou de Portugal”, afirmou. “É que nós não temos muita experiência sobre determinados casos mais especiais, é muito difícil criar uma entidade específica para um determinado doença e, por isso, recorremos à via de encaminhamento para o exterior. Temos a junta médica, que é uma entidade para avaliar o estado clínico do paciente e, se for necessário, encaminha-se para o exterior para obter os serviços necessários no exterior de Macau”.

Em relação às despesas para 2019, “temos um grande número de orçamento para os cuidados de saúde”, um “número astronómico”, descreveu Alexis Tam, que fez questão de indicar vários dados para que os deputados entendessem “as apostas do Governo no sistema de saúde”, dando como exemplo a criação de “boa rede de cuidados primários” conseguida através dos Centros de Saúde, sublinhou.

Cuidados de saúde “melhores do que em algumas economias da OCDE”

Até ao mês de Setembro de 2018, nos Centros de Saúde, foram atendidas cerca de 2.867.000 pessoas nos serviços de consulta externa e de enfermagem, com um aumento de 10% face ao período homólogo do ano passado. O número de serviços médicos prestados no Centro Hospitalar Conde de São Januário registou, também, um aumento de 2%.

“Alguns relatórios da comunidade cívica indicam que as apostas do Governo de Macau conseguiram produzir bons resultados, até conseguimos ter uma qualidade de cuidados de saúde melhor do que algumas economias da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), porque algumas economias da OCDE não conseguem custear tantas despesas médicas e não conseguem investir tanto no sistema de saúde, por isso, temos já uma boa rede de segurança para os nossos cidadãos”. O secretário frisou que houve um aumento no número de profissionais de saúde contratado, tendo sido estendido o horário de atendimento. “Após quatro anos de reforma na área da saúde, e com o esforço prestado pelos profissionais de saúde, o bem-estar dos residentes foi aumentado significativamente e os serviços públicos de saúde foram reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde e acreditados ao nível internacional”, afirmou.

Alexis Tam acentuou também que Macau não fica atrás de nenhum país ou território no que diz respeito ao acompanhamento de crianças com necessidades especiais e tratamento precoce. “No caso das crianças com necessidades especiais e quanto ao tratamento precoce posso afirmar que em todo o mundo nenhum lugar é melhor do que Macau porque noutros países e territórios as pessoas têm que pagar para obter o diagnóstico e tratamento precoce”. Além disso, Macau tem “encurtado significativamente o tempo de espera e estamos a continuar a contratar mais terapeutas para servir as nossas crianças”, disse o governante.