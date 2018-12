Sulu Sou defende maior aposta no futebol

Numa interpelação escrita, o deputado Sulu Sou critica a falta de um “desenvolvimento sério” do futebol, pedindo uma maior aposta nesta modalidade por parte do Governo. Em específico, o pró-democrata aponta para o que diz ser uma escassez de espaços para praticar este desporto e questiona se o Executivo vai pensar num planeamento futuro que não permita que os atletas desistam das suas carreiras por falta de um “ambiente amigável para novos jogadores”. Em contraste, o legislador afirma que, nos últimos anos, a aposta do Governo tem sido nos “desportos populares e de elites”.

“Existem muitos fanáticos do futebol em Macau mas, tal como sucede com a maioria dos outros desportos, o desenvolvimento do futebol é altamente restrito. Os jogadores não têm campos nem existe formação de adolescentes, o que impediu muitos jovens de se quererem tornar atletas”, afirma Sulu Sou. O deputado contrasta o que entende ser um grande interesse da população por esta modalidade – “Na nossa pequena cidade existem já mais de mil futebolistas” – com a falta de um “desenvolvimento do futebol sério e claro e um planeamento a longo prazo, especialmente para os adolescentes”. “O futebol é ainda considerado meramente como entretenimento, com muito pouco desenvolvimento sério”, critica.

De acordo com Sulu Sou, actualmente existem apenas três campos de futebol oficiais e, recentemente, o da Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau (MUST) deixou de abrir ao público. Por outro lado, o campo do Estádio de Macau será renovado, não havendo ainda uma data para a conclusão deste trabalho. “Para lidar com a escassez de locais, vai o Governo abrir novamente o campo da MUST e acelerar a construção no Estádio de Macau?”, questiona o deputado.

Sulu Sou refere o plano para a zona A dos Novos Aterros que prevê a construção de um campo de futebol, considerado por muitos futebolistas como “um oásis no deserto”. “Porém, ao mesmo tempo, eles receiam que o planeamento e a construção demorem para sempre ou mesmo que o plano desapareça no fim. Como planeia o Governo agir em relação às infra-estruturas desportivas e ao campo de futebol nos Novos Aterros?”, pergunta o deputado. C.V.N.