Rosa Mota vence mini-maratona, quenianos fazem dobradinha

Rosa Mota venceu ontem a mini-maratona de Macau, aos 60 anos e três décadas após ter conquistado a medalha olímpica em Seul, na Coreia do Sul. Nas provas masculinas e femininas da maratona foram os quenianos Elijah Kemboi e Mercy Kibarus a brilhar, vencendo as respectivas provas.

Rosa Mota, ex-campeã do mundo e da Europa que foi convidada pela organização da 37.ª Maratona Internacional para assumir o papel de ‘embaixadora’ anti-doping, bateu o tempo alcançado em 2016, quando também ganhou a corrida, então com 24:47 minutos. “É uma alegria estar aqui em Macau, numa competição tão bem organizada. Como não tinha nenhum compromisso e fiquei livre, decidi ir correr”, afirmou no final da prova. “Sim, este ano fiz 60 anos e passaram 30 desde que ganhei a medalha de ouro em Seul, mas hoje [ontem] só falo da importância de fazer chegar a todos estes atletas a mensagem sobre os perigos do doping e de como a batota não tem lugar no desporto”, enfatizou a ex-campeã olímpica.

A mini-maratona, assim como a meia-maratona, integraram o programa da 37.ª Maratona Internacional de Macau. Os atletas portugueses que disputaram a maratona e a meia-maratona terminaram as provas entre os primeiros oito lugares, numa competição dominada pelos quenianos. Vera Nunes foi sexta classificada (02:42:03) na prova feminina da maratona, que foi ganha pela queniana Mercy Kibarus (02:35:16). Nos masculinos, João Antunes garantiu, na estreia na Maratona Internacional de Macau, o oitavo posto (02:31:36), a mais de 15 minutos do vencedor, Elijah Kemboi (02:15:18), igualmente do Quénia.

Na meia-maratona, tanto António Rocha como Carla Martinho garantiram o terceiro lugar nas provas masculina e feminina, respectivamente. Carla Martinho (01:17:30) já tinha vencido esta prova em Macau em 2015, mas este ano a concorrência queniana “foi demasiado forte”, ficando a mais de três minutos da primeira classificada, Esther Karimi. Uma opinião partilhada no final da corrida por António Rocha, que partiu para a prova com a ambição de terminar nos primeiros cinco lugares. Acabou por assegurar o terceiro posto (01:07:59) a mais de dois minutos de Josphat Menjo (01:05:21).

Entre os representantes dos países lusófonos que participaram na mesma prova, Felisberto Deus, de Timor-Leste, terminou em sexto lugar e Joaquim Gomes Forte (Cabo Verde) em oitavo. Nas prova feminina da meia-maratona, Rubia Fátima Martins, de Timor-Leste, foi quinta, seguida de Soares Teixeira, de Cabo Verde. Agência Lusa