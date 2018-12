Redução do plástico avança em várias frentes, numa acção coordenada entre Governo e supermercados

Governo e supermercados estão a trabalhar em conjunto para reduzir a utilização de plástico, numa iniciativa chamada “supermercados ecológicos”. Esta foi uma das medidas anunciadas pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental que incluem também a promoção de garrafas de água e de embalagens de ‘take-away’ duráveis.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Instalação de bebedouros e de máquinas de recolha de garrafas de água descartáveis em vários locais públicos são duas das medidas que a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) se prepara para implementar para reduzir o uso do plástico em Macau. O conjunto de políticas foi anunciado pelo organismo na passada sexta-feira e inclui também parcerias com cadeias de supermercados locais. Neste sentido, a DSPA, a Associação dos Merceeiros e Quinquilheiros de Macau e Agnes Lam estiveram reunidos no final do mês passado para delinear uma estratégia de redução da utilização de plástico nos supermercados, revelou a deputada ao PONTO FINAL.

O conjunto de medidas anunciado na sexta-feira surge na sequência da elaboração da proposta de lei de restrições ao uso de sacos de plástico, que prevê a criação de uma taxa, explica a DSPA em comunicado. Para além deste diploma, o organismo “irá lançar uma série de trabalhos para redução do uso de plástico de diferentes meios, incluindo a redução do uso de garrafas de plástico e de outros produtos plásticos descartáveis”. Com a finalidade de reduzir o uso de garrafas descartáveis, serão instalados bebedouros em instalações públicas, vários serviços públicos vão deixar de usar garrafas de água durante as suas reuniões, será promovida a utilização de garrafas de água duráveis em colaboração com o Corpo de Polícia de Segurança Pública e serão instaladas máquinas para recolher garrafas de plástico em vários locais públicos.

Ao mesmo tempo, a DSPA vai lançar o programa “A vida sem plástico é muito fácil”, em colaboração com associações, operadoras de aplicações de encomenda de comidas e lojas e, a partir do próximo ano, serão disponibilizados pacotes de utensílios de mesa duráveis ao abrigo do Programa de Pontos Verde. A Macau News Agency adiantou que cerca de 1.300 estabelecimentos de comida e bebida aderiram a este programa, através do qual os consumidores que abdicarem de embalagens ‘take-away’ ou optarem por pedir umas que sejam recicláveis ou utilizaram as suas palhinhas reutilizáveis podem receber um conjunto de talheres feito de materiais recicláveis.

ASSOCIAÇÃO, GOVERNO, ACTIVISTA E DEPUTADA, UNIDOS CONTRA O PLÁSTICO

Outra medida que será implementada a partir do próximo ano pela DSPA, em colaboração com a Associação dos Merceeiros e Quinquilheiros de Macau, será a criação de “supermercados ecológicos”. Neste sentido, a deputada Agnes Lam revelou ao PONTO FINAL que teve uma reunião com esta associação no passado dia 19 de Novembro e, dois dias depois, as duas partes reuniram-se com a DSPA. Nesta reunião de dia 21 esteve também presente Benvinda Santos Keong, activista e promotora da campanha “Eu Compro Frutas, Não Plásticos”, que disse a este jornal ter concluído a iniciativa com cerca de 620 fotografias de pessoas com o slogan.

Na reunião de 19 de Novembro entre Agnes Lam e a Associação dos Merceeiros e Quinquilheiros de Macau foram definidas as duas medidas principais que os supermercados aceitaram implementar: “Em primeiro lugar, queremos pedir aos supermercados para recolher e reutilizar todas as embalagens de plástico. Na segunda fase queremos começar a promover embalagens de comida e produtos que não sejam feitos de plástico”, explicou a deputada.

A resposta da associação – que representa “todas as grandes cadeias de supermercados de Macau”, de acordo com Agnes Lam – foi positiva, mas os representantes defendem que deve existir uma coordenação por parte do Governo e insistem na criação da lei para taxar os sacos de plástico. “Eles precisam que o Governo os ajude quando as pessoas começarem a devolver os plásticos e, para isso, precisam que exista uma cadeia para reciclar todos os produtos. Eles disseram que precisam de alguma ajuda e coordenação da parte do Governo e que a melhor forma de acabar com os sacos de plástico é implementar a lei”, afirmou Agnes Lam.