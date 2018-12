Recolhidas mais de 550 assinaturas contra o embalsamento de Bobo

A Associação de Protecção aos Animais Abandonados de Macau (APAAM) recolheu um total de 556 assinaturas contra o embalsamento do urso Bobo, durante uma vigília que se realizou na tarde de sábado no Jardim da Flora. A petição para travar o processo que já está em curso, endereçada a José Tavares, presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), deverá ser entre entregue no início desta semana, confirmou Yoko Choi, presidente da APAAM, ao PONTO FINAL.

Em declarações ao Canal Macau, José Tavares revelou que vai ser criada uma casa museu do Bobo na marginal da vila de Coloane. Será este espaço, localizado num edifício que vai ser recuperado, que vai acolher o corpo embalsamado do urso. “Temos já o projecto mais ou menos feito. Estamos a tentar lançar o concurso no primeiro trimestre do próximo ano. Vamos ver se fica concluído no último semestre”, afirmou o presidente do IACM. Sobre a vigília de sábado, Tavares afirmou respeitar a iniciativa, mas mantém a decisão de embalsamar o corpo do Bobo. “Respeitamos a manifestação agendada. É um direito civil de cada pessoa de se manifestar dentro do quadro legal”, disse o dirigente.

Ao PONTO FINAL, dias antes da realização da vigília, Yoko Choi explicou que, apesar de o processo de embalsamento já estar em curso, as associações decidiram avançar com o evento “para que o Governo saiba que não são só as associações mas também os cidadãos que não querem que o Bobo seja um exemplo”. “Nós estamos tristes com o Governo, que foi muito rápido em querer fazer do Bobo um exemplo. Mesmo que não possamos mudar nada, nós queremos que o Governo ouça as nossas vozes”, afirmou, na altura, a dirigente associativa.

O urso Bobo morreu no dia 20 de Novembro, aos 35 anos, após cerca de três décadas a viver em cativeiro no Jardim da Flora. Poucos dias após a morte do animal, o IACM anunciou a decisão de embalsamar o seu corpo para que ele servisse de exemplo. Esta decisão tem sido amplamente criticada por vários quadrantes da sociedade, incluindo deputados, activistas e associações de defesa dos animais, que insistem na cremação do corpo do Bobo. C.V.N.