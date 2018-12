Festival de vídeo experimental EXiM 2018 mostra produções locais realizadas na última década

O Armazém do Boi inaugurou ontem a edição de 2018 do EXiM – Macau Experimental Video Festival nas novas instalações no bairro de São Lázaro, na Rua do Volong, número 15. A exposição mostra 23 vídeos experimentais de 19 artistas estabelecidos de Macau realizados ao longo dos últimos 10 anos e vai decorrer até 13 de Janeiro de 2019.

TEXTO: Cláudia Aranda

Este ano o festival de vídeo e imagem em movimento experimental EXiM 2018 apresenta-se com uma abordagem diferente, resultado também da mudança da associação cultural Armazém do Boi para um prédio com áreas bastante mais reduzidas.

“O meu objectivo com esta exposição é mostrar o que os artistas de Macau têm feito”, disse ao PONTO FINAL a curadora Bianca Lei, que convidou 19 artistas para participar. O Armazém do Boi inaugurou ontem a edição de 2018 do EXiM – Macau Experimental Video Festival nas novas instalações no bairro de São Lázaro, na Rua do Volong, número 15. No total há 23 vídeos para ver na exposição, que vai decorrer até 13 de Janeiro do próximo ano.

As produções exibidas são unicamente de Macau, algumas são a primeira vez que são exibidas na EXiM, pelo que a mostra consiste numa colecção de vídeos realizados em anos diferentes, desde 2008, e que, em vez de projectados em ecrã, como em anos anteriores, são mostrados em televisores espalhados pelo primeiro e segundo andares do novo espaço designado por “lugar experimental pós – Armazém do Boi”. “Mudamo-nos do Armazém do Boi para aqui e o espaço é bastante diferente, então este ano quisemos mudar, como desta vez focamo-nos nos artistas de Macau, também por isso queria dar mais tempo ao público de Macau para ver, que assim pode voltar e rever os trabalhos”, disse a curadora Bianca Lei ao PONTO FINAL.

“O enfoque é nas criações de filmes e vídeos experimentais de Macau, convidámos artistas locais que criam imagens em movimento experimentais, alguns apresentando trabalhos anteriormente mostrados em eventos EXiM, outros nunca foram mostrados neste evento. Pode-se dizer que o evento é uma apresentação de imagens em movimento experimentais de Macau”, diz a curadora, Bianca Lei.

No novo espaço expositivo desde Junho, Bianca Lei admite que o desejo dos membros da associação é regressarem ao ex-Armazém do Boi, esvaziado pelo Instituto Cultural para que fossem feitos trabalhos de reparação no prédio, antigo Estábulo Municipal de Gado Bovino e Canil Municipal de Macau, localizado na Avenida do Almirante Lacerda. “Queremos voltar, mas depende da política do Instituto Cultural”, disse Bianca Lei, acrescentando que o IC, entretanto, nunca mais se pronunciou sobre o antigo espaço e sobre o que pretende fazer.

Com excepção dos trabalhos de artistas estabelecidos em Macau, como José Drummond, Alice Kok, Yves Etienne Sonolet e a própria Bianca Lei, uma boa parte dos vídeos em exposição são trabalhos de fim de curso de antigos estudantes do Instituto Politécnico de Macau. O PONTO FINAL falou com dois desses antigos estudantes, cujos vídeos datam de 2016. Hoje com 24 anos, Fish Leong e Napx Leong, estão ambos a trabalhar em companhias onde fazem filmes promocionais de animação, mas confessam que nunca mais fizeram vídeo experimental.

Aliás, essa tem sido a luta de Bianca Lei e do Armazém do Boi, que se têm esforçado na promoção do trabalho que se faz em Macau, que é escasso. “Em Macau, apesar do facto de as obras experimentais de vanguarda terem sempre recebido menos atenção do que os filmes e os documentários tradicionais, ou terem sido marginalizados ou mesmo rejeitados pelo público em geral, a videoarte e a imagem em movimento experimental tornaram-se desde há muito indispensáveis formas na arte contemporânea. O espaço expositivo do Armazém do Boi tem perseguido a missão de promover este tipo de novos meios, de modo a permitir que mais pessoas aprendam, apreciem e usem para fins criativos. Acreditamos que persistir no esforço sempre cria mais possibilidades”, refere Bianca Lei.

O EXiM começou em Macau, em 2011, mostrando imagens experimentais em movimento da Ásia, de lugares como Taiwan, Coreia do Sul, China continental, Hong Kong, Portugal e Macau. O EXiM convidou ao longo dos anos curadores de diferentes lugares para preparar exposições, projecções ao vivo e performances multimédia – com música electrónica, num lógica de juntar o som à imagem em movimento. Os géneros do trabalho EXiM incluíram filmes experimentais de 16mm, videoarte ou animação experimental.