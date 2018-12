Entidade de disciplina para forças policiais pode trazer problemas, alerta Wong Sio Chak

A criação de uma entidade autónoma para fiscalizar e punir as forças policiais pode trazer problemas, já que seriam necessárias mudanças de fundo no regime e as chefias deixariam de controlar os agentes, alegou o secretário para a Segurança, em resposta aos pedidos de alargamento dos poderes da Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças de Segurança por parte dos deputados.

TEXTO: André Vinagre

Depois dos pedidos de revisão das competências da Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças de Segurança de Macau (CFD) por parte de Sulu Sou, Ng Kuok Cheong e Au Kam San, Wong Sio Chak, secretário da tutela, colocou em cima da mesa a possibilidade de avançar para alterações no organismo. Ainda assim, a hipótese da criação de uma entidade autónoma para disciplinar as forças policiais, como pedia Ng Kuok Cheong, não se coloca, já que traria problemas, justificou o governante.

Na passada sexta-feira, o deputado Vong Hin Fai iniciou o debate das Linhas de Acção Governativa (LAG) da tutela da Segurança explicando que, actualmente, a CFD funciona de forma idêntica à sua congénere de Hong Kong. “Fazendo uma comparação entre Hong Kong e Macau, entendo que [as comissões] são parecidas”, disse o deputado que também é membro da CFD.

“O deputado Ng Kuok Cheong fala de uma unidade especial para o tratamento das queixas e o deputado Sulu Sou sugere o alargamento dos poderes da comissão de fiscalização. O problema é ponderar todas as situações para resolver o problema”, começou por dizer Wong Sio Chak. Sobre a criação de uma entidade autónoma, referiu que “existem problemas”: “Se for esta entidade a receber as queixas, terá de haver alterações de fundo ao regime, o que implica a revisão da lei. O trabalho será grande para alcançar este fim”. Além disso, “as chefias das forças de segurança deixam de conseguir controlar bem os seus agentes”. “Grande parte da gestão tem a ver com a disciplina, se os dirigentes não tiverem o poder de avançar para uma acção disciplinar e controlar os subordinados, isso não facilita a gestão”, explicou.

A criação de um organismo autónomo iria fazer com que os acusados apenas pudessem recorrer para os tribunais, o que iria “acarretar muito trabalho para os órgãos judiciais”, referiu o secretário. “No passado, tratámos 278 casos de disciplina e 295 pessoas foram sancionadas. Se cento e tal recorrerem, isto não vai acarretar muito trabalho para os órgãos judiciais?”, referiu. “Há que ter um mecanismo de fiscalização, sem fiscalização e sem medidas cautelares vai haver problemas”, concluiu Wong Sio Chak, prometendo que irá continuar “a acompanhar este assunto de perto”.

Recorde-se que, já na passada quarta-feira, Sulu Sou tinha apresentado uma interpelação escrita onde pedia ao Governo que concedesse mais poderes à CFD, para que o organismo pudesse investigar e decidir as punições a aplicar aos agentes. Actualmente, esta comissão apenas emite pareceres sobre as investigações de cada serviço e não tem poderes para receber queixas.