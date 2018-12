Criminalização das pensões ilegais “é a última arma que se deve utilizar”, diz secretário

Questionado pela deputada Song Pek Kei, que pedia a criminalização das pensões ilegais, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, disse que esta medida deve ser a última a ser usada para esta prática, já que “acarreta muitos encargos judiciais”.

Na passada sexta-feira, no decorrer do debate sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) da tutela da Segurança, a deputada Song Pek Kei pediu ao secretário Wong Sio Chak que avançasse para a criminalização das pensões ilegais, mostrando uma fotografia de um quarto com várias camaratas no seu interior.

“Eu sei que esta é uma questão que preocupa a senhora deputada, temos trocado impressões sobre esse tema”, começou por dizer o secretário. Ainda assim, Wong Sio Chak respondeu que “a criminalização é a última arma que se deve usar, isso acarreta muitos encargos judiciais”. “Não é com a criminalização que se resolve a questão. A última arma é a criminalização”, acrescentou, sugerindo que se faça um levantamento de todas as fracções arrendadas: “Há dez anos levantei essa questão, no sentido de registar todos os dados do arrendamento e disseram-me que era uma questão sensível porque as pessoas não gostam que se saiba quantas casas têm, e retirei a questão. Mas acho que essa seria a melhor forma”.

Song Pek Kei insistiu na questão desvalorizando os encargos judiciais. “Temos é de saber se isso contribui ou não para resolver o problema”, disse, ao que o secretário respondeu que “a medida pode acarretar consequências e pode piorar os resultados do nosso trabalho”. “Há medidas que podemos tomar para resolver o problema das pensões ilegais”, concluiu, sem indicar mais detalhes. A.V.