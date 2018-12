Centros de avaliação pediátrica e de apoio à demência em funcionamento a partir 15 Dezembro

O Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica será transferido para o Centro de Saúde da Ilha Verde a 15 de Dezembro e, no mesmo dia, será inaugurado o Centro de Apoio à Demência. As decisões foram anunciadas na sexta-feira. Em Macau, anualmente, nascem à volta de sete mil bebés, dos quais cerca de 6% a 8% têm deficiências de desenvolvimento, estimando-se que umas 400 a 500 crianças precisem de ser avaliadas e tratadas todos os anos. Por ano, existem cerca de 300 casos novos confirmados de demência em Macau.

TEXTO: Cláudia Aranda

As instalações do Centro de Saúde da Ilha Verde quase duplicam a área das actuais, passando a contar com 14 salas clínicas e salas para crianças, segundo o responsável pelo Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, Tai Wa Hou. No próximo dia 15 de Dezembro o Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica será transferido para o Centro de Saúde da Ilha Verde e será inaugurado, no mesmo dia, o Centro de Apoio à Demência. Estas decisões foram anunciadas na passada sexta-feira, no decurso de uma visita efectuada ao Centro de Saúde da Ilha Verde conduzida por Tai Wa Hou, responsável do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, e Lo Iek Long, do Centro de Apoio à Demência.

No Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, além de continuar a ser fornecido o “One Stop Service” completo de avaliação, as crianças recebem tratamento de reabilitação e serviços de treino após a avaliação, sendo ampliadas as áreas destinadas à terapia ocupacional e à terapia da fala, havendo agora um acréscimo de salas destinadas à fisioterapia e aquisição de aparelhos e equipamentos de tratamento para fornecer às crianças serviços de fisioterapia, indica um comunicado dos Serviços de Saúde.

Segundo Tai Wa Hou, desde Junho de 2016 que o centro recebeu cerca de três mil casos, dos quais cerca de dois mil foram diagnosticados com diferentes tipos de obstáculos ao desenvolvimento, havendo necessidade de os remeter para terapias em instituições de tratamento precoce financiadas pelo Centro Hospitalar Conde de São Januário, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e Instituto de Acção Social respectivamente. Em Macau, anualmente, nascem à volta de sete mil bebés, dos quais cerca de 6% a 8% têm deficiências de desenvolvimento, pelo que se estima que cerca de 400 a 500 crianças precisem de ser avaliadas e tratadas todos os anos.

Na nova localização do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica haverá um centro de treino especial destinado aos pais para que estes tenham cursos de formação e workshops, empenhando-se em melhorar as habilidades e técnicas de formação dos pais.

Centro de Apoio à Demência para pacientes e cuidadores

Para fortalecer o apoio a pacientes com demência e cuidadores, o Centro de Apoio à Demência, agora criado no Centro de Saúde da Ilha Verde, irá fornecer serviços como consulta e aconselhamento, educação em saúde, treino e tratamento não-medicamentoso para pacientes com demência de grau leve a moderada e as suas famílias, através da sinergia da colaboração interdisciplinar.

O Centro de Avaliação e Tratamento de Demência, criado em 2016, colabora com os centros de saúde de Macau, de modo a proporcionar, ao público, um serviço mais conveniente de avaliação e encaminhamento, tendo sido construída uma rede de serviços de demência. Dois anos após a criação do centro, o tempo de espera foi reduzido de seis meses para menos de um mês. O número de pacientes diagnosticados com demência aumentou de mil para mais de dois mil, e os pacientes recebem, hoje em dia, serviços adequados de diagnóstico e tratamento, refere o mesmo comunicado.

De acordo com o responsável Lo Iek Lon, o Centro de Apoio à Demência da Ilha Verde fortalecerá ainda mais o apoio a pacientes com demência e cuidadores, incluindo o aconselhamento de casos, educação de saúde em grupo, cursos de treino e serviços de tratamento não medicamentoso. Lo Iek Lon explicou que o centro está dividido em diferentes áreas funcionais, incluindo o Salão de Educação e Treinamento, a sala multifuncional para partilha de grupo e treino cognitivo, a sala de aconselhamento para planos de cuidados individualizados e a sala de recursos para apresentação das ferramentas de treino cognitivo em casa.

Por ano, de acordo com o Lo Iek Lon, existem cerca de 300 casos novos confirmados de demência em Macau. A RAEM está a tornar-se numa sociedade envelhecida, e é expectável que o número de novos diagnósticos aumente significativamente nos próximos anos. Segundo o comunicado do Governo, “nesta fase, o bom desempenho da infra-estrutura e o planeamento de serviços para prevenção e tratamento da demência é um preparativo suficiente para enfrentar efectivamente os desafios do futuro”.