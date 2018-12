Au Kam San acusa Wong Sio Chak de o ter tentado calar

Há cerca de dois meses, o deputado pró-democrata sugeriu que as autoridades podiam estar a fazer escutas ilegais e, na sequência, a Polícia Judiciária apresentou queixa por difamação. Agora, Au Kam San acusou Wong Sio Chak de o tentar calar. “Quando um deputado afirma algo, tem de assumir a responsabilidade”, respondeu o secretário.

TEXTO: André Vinagre

Foi durante o segundo dia de debate das Linhas de Acção Governativa (LAG) para a tutela da Segurança que o deputado Au Kam San disse que a queixa por difamação apresentada pela Polícia Judiciária (PJ), a propósito das insinuações de que as autoridades levavam a cabo escutas ilegais, era uma tentativa de dissuadir as críticas. Durante o debate da passada sexta-feira, Wong Sio Chak frisou que “quando um deputado afirma algo tem de assumir a responsabilidade”, e chegou mesmo a dizer que Au Kam San quis ser processado “para ficar popular”.

Durante a discussão, o parlamentar começou por dizer que, relativamente às intercepções de comunicações, “as unidades policiais têm de cumprir regras rigorosas para interceptar telefonemas, se não, as provas são ilegais”, acrescentando depois que há quem acredite que algumas escutas são feitas sem a autorização de um juiz. “Muitas pessoas acreditam que os serviços competentes estão a escutar ilegalmente. Eu pronunciei-me e o senhor secretário reagiu acusando-me [por difamação], tentando provocar efeitos dissuasores. Parece que está a tentar calar as vozes”, acusou.

Na mesma intervenção, Au Kam San disse ainda não ser contra as escutas: “Existem duas opiniões sobre as escutas, uma é absolutamente contra e outra dá razão ao Governo, mas eu acredito que as escutas também têm razão de ser”. “Mas como é que se pode introduzir um regime de intercepção razoável?”, questionou.

“Quando um deputado afirma algo tem de assumir a responsabilidade”, disse Wong Sio Chak na resposta, acrescentando: “Todos nós temos de assumir as responsabilidades pelo que fazemos. O deputado não pode falar ‘barato’”. O secretário deixou ainda críticas às declarações do deputado: “Se calhar disse isso porque quer ser acusado e ficar popular, mas como é que um deputado chega a este ponto?”. “Se a PJ apresentou queixa, eu não quero voltar a insistir nesta questão. Acredito que o Ministério Público vai tomar uma decisão imparcial e justa”, referiu.

Recorde-se que, no início do passado mês de Outubro, Au Kam San acusou as autoridades de poderem realizar escutas ilegais, na sequência da revisão do Regime Jurídico da Intercepção e Protecção das Comunicações. Nessa altura, o deputado recordou um caso em 2009, quando um cidadão tentou imolar-se pelo fogo junto a uma esquadra da polícia, mas, quando o indivíduo chegou ao local, os agentes já estavam preparados com extintores, o que, para Au Kam San, levantou suspeitas sobre possíveis escutas ilegais. Na sequência, a PJ apresentou uma queixa por difamação contra o pró-democrata.

“Quando recebemos uma queixa de que alguém quer imolar-se pelo fogo, temos de agir, tínhamos de trazer os extintores. Recebemos a queixa e somos tratados como alguém que escutou chamadas telefónicas, isso não é correcto”, disse Wong Sio Chak na Assembleia Legislativa. “O senhor deputado tem de reflectir sobre isto, mas continuamos amigos, certo?”, questionou, deixando as bancadas a rir.