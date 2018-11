Wong Sio Chak fala em “medidas inovadoras” para a segurança do Estado

Na apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, disse que no próximo ano serão introduzidas “medidas inovadoras” para a segurança do Estado. “No próximo ano, as autoridades de segurança estão determinadas em garantir a efectiva segurança do Estado e da sociedade, fazendo-o através da introdução de medidas inovadoras no ordenamento jurídico que materializam a integração de Macau no sistema para a defesa da segurança do Estado”, referiu o secretário, explicando: “Estas medidas estão relacionadas com o modelo e funcionamento do sistema de protecção civil, com a implementação gradual do projecto de policiamento inteligente, com a elevação progressiva da capacidade de alerta, de prevenção e de controlo, de realização de reformas determinadas pela inovação, sua elevação, consolidação e aperfeiçoamento”.

“Defender a segurança do Estado é um dever comum que demanda a co-responsabilização do Governo e de todos os residentes da RAEM”, disse ainda o governante no seu discurso.

Nas LAG para 2019, a tutela refere que vai esforçar-se para que as leis relativas à segurança do Estado sejam aprovadas o mais rápido possível, como são os casos da lei da cibersegurança, controlos de migração, intercepção e protecção de comunicações e de anti-terrorismo.

Sulu Sou manifestou preocupação com a lei da cibersegurança: “Há um alargamento do poder. O alargamento dos poderes e das competências não é errado, mas há que reforçar o mecanismo de fiscalização. Só assim é que pode haver progresso”.

Recorde-se que já na passada quarta-feira, o deputado pró-democrata tinha apresentado uma interpelação em que pedia mais poderes para a Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau (CFD). Para o pró-democrata, o organismo deve ter poder para investigar e decidir as punições a aplicar em casos de abuso de poder por parte das autoridades. A.V.