Wong Sio Chak assume falta de recursos humanos na tutela

O secretário para a Segurança admitiu que existe falta de agentes dos serviços alfandegários e que a abertura da nova Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau tem vindo a aumentar a pressão sobre o trabalho de fiscalização. “Vamos recorrer às tecnologias para aliviar a pressão”, garantiu Wong Sio Chak, que também assumiu a falta de guardas prisionais.

TEXTO: André Vinagre

Durante o primeiro debate sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) da tutela da Segurança para o próximo ano, Wong Sio Chak assumiu que há falta de recursos humanos nos serviços alfandegários e nos serviços prisionais. Para aliviar a pressão nas alfândegas, o secretário para a Segurança assegura que a sua tutela vai recorrer à tecnologia. Já para os serviços prisionais, o governante admite recorrer à revisão das carreiras dos guardas prisionais para reter recursos humanos.

Durante o debate das LAG na Assembleia Legislativa (AL), a primeira a questionar a falta de recursos humanos nos serviços alfandegários para lidar com a entrada em funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau foi a deputada Agnes Lam: “Depois da abertura da ponte, o sector tem estado sob pressão, o que vai ser feito para elevar a eficácia dos postos alfandegários?”. A deputada Chan Hong mostrou a mesma preocupação: “Há uma falta de recursos humanos que vem de há muito tempo. Com a entrada em funcionamento da ponte, receio que isso vá contribuir para agravar a falta de pessoal”.

Na resposta, o secretário concordou que a entrada em funcionamento da Ponte do Delta vai exigir mais recursos humanos. “Há mais pressão, sim”, confirmou, acrescentando que foram destacados 210 agentes para fazer as inspecções alfandegárias na ponte. “Em Hong Kong são 600 e em Zhuhai são 500. Neste momento, temos 210 agentes para assumir a fiscalização, é muita pressão”, disse, assegurando que, ainda assim, “a nossa passagem na fronteira é mais rápida do que nos outros lados da fronteira”. “A nossa alfândega é mais rápida do que o lado chinês porque nós usamos mais postos automáticos”, justificou, adiantando que, no futuro, “para colmatar a pressão”, vai haver uma maior aposta na tecnologia.

Recorde-se que, de acordo com as LAG para 2019, está previsto que a Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau (DSFSM) proceda à alteração da lei orgânica, acrescentando as funções da gestão transfronteiriça terrestre para dar resposta ao trabalho de gestão do posto fronteiriço Hong Kong-Zhuhai-Macau.

Também nas prisões há poucos funcionários. “A falta é acentuada. O número de prisioneiros está a aumentar, há uma grande pressão e é difícil recrutar pessoal”, explicou Wong Sio Chak. Neste caso, a solução passa pela revisão da carreira: “O que queremos é recorrer à revisão da carreira dos guardas prisionais para reter os recursos humanos e resolver o problema”, adiantou, sem adiantar mais pormenores. “Existem 617 agentes [guardas prisionais] e há ainda 139 vagas por preencher. No próximo ano, vamos ter um concurso público para contratar 71 agentes”, acabou por dizer o governante. Além disso, um despacho do Chefe do Executivo, de 2017, deu permissão para a contratação de mais 302 funcionários num espaço de 18 meses, recordou.

Assim, “o secretário vai aumentar o número de funcionários?”, questionou o deputado Lei Chan U. Wong Sio Chak respondeu: “A senhora secretária Sónia Chan disse que era possível abrir mais vagas, mas isso não quer dizer que haja mais trabalhadores, temos de contar com os que saem”. “Ter um corpo de recursos humanos muito grande não é necessariamente benéfico. Podemos usar outros meios, como o policiamento comunitário e meios tecnológicos, para facilitar o trabalho dos efectivos”, concluiu o secretário.