“Shadow”: O épico “visualmente extraordinário de um inigualável contador de histórias cinematográficas”

“Shadow”, do realizador Zhang Yimou, é o filme de encerramento da terceira edição do IFFAM, que se realiza entre 8 e 14 de Dezembro. A exibição, no dia 14 de Dezembro, às 20h30, no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau, marca a estreia do filme em Macau e Hong Kong, onde será lançado no circuito comercial apenas no início de 2019. “Shadow” foi distinguido com quatro prémios, incluindo o de melhor realizador, nos Golden Horse Awards deste ano – os chamados “Óscares” em língua chinesa.

TEXTO: Cláudia Aranda

O épico de artes marciais “Shadow”, de Zhang Yimou, um dos realizadores de destaque da chamada quinta geração do cinema chinês, é o filme de encerramento do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios – Macau (IFFAM, na sigla inglesa). A exibição, no dia 14 de Dezembro, às 20h30, no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau, marca a estreia do filme em Macau e Hong Kong, onde será lançado no circuito comercial apenas no início de 2019.

“Shadow” foi distinguido com quatro prémios incluindo o de melhor realizador, melhor direcção de arte, melhor maquilhagem e figurinos e melhores efeitos visuais, nos Golden Horse Awards deste ano – os chamados “Óscares” em língua chinesa – que se apresentam em Taiwan. Mike Goodridge, director artístico do IFFAM, descreve “Shadow” como “um filme visualmente extraordinário” de “um inigualável contador de histórias cinematográficas, que é Zhang Yimou. É também uma fascinante história de intrigas e dissabores na corte de um antigo reino”.

O filme, descrito também como uma “pintura a tinta-da-china”, é uma reinterpretação impressionista da saga histórica clássica, “Three Kingdoms: Jingzhou”. O filme centra-se na figura do rei, interpretado por Zheng Kai, e do general, desempenhado por Deng Chao, actor que protagonizou, em 2015, “The Dead End”, do realizador Cao Baoping, um ‘thriller’ que tentou quebrar ‘tabus’, desde a nudez à homossexualidade.

“Shadow” é, assim, uma epopeia passada durante o período dos Três Reinos, na China, em que há um rei, “petulante e cobarde”, que prepara-se para a batalha final para reconquistar a cidade de Jingzhou. Perdê-la significa abdicar do trono, das terras e do seu povo, algo que o rei e o general do seu exército, “um brilhante e visionário guerreiro”, não estão dispostos a entregar tão facilmente.

A fotografia quase monocromática é tida pela publicação especializada “Variety” como simbólica deste retorno “sumptuoso” de Zhang Yimou à sua antiga forma. A tinta-da-china preta que escorre, a chuva que turva o céu, os despojos esfumados da batalha, os tons sombrios apenas pontilhados dos brancos luxuriantes das mulheres do palácio, e dos vermelhos do sangue dos guerreiros. “Cada elemento estilístico supremamente controlado de ‘Shadow’ de Zhang Yimou é um eco do outro, um motivo repetido, um padrão recorrente de uma maneira fraccionadamente diferente, a cada vez”, descreve a “Variety”. Além disso o épico “Shadow” apresenta como distintivo aquela que tem sido descrita como uma das mais fantasiosas cenas de combate nos últimos tempos, com um batalhão de guarda-chuvas blindados a fazer frente à ameaça. O filme teve a sua estreia mundial no Festival de Veneza, depois viajou pelos festivais de cinema de Toronto e Londres, tendo sido lançado na China a 30 de Setembro.

“A Grande Muralha”, um ‘blockbuster’ à moda de Hollywood, é um dos filmes anteriores de Zhang Yimou, de 2017, que tem o norte-americano Matt Damon como protagonista. O realizador, com mais de três décadas de carreira, ganhou destaque internacional na década de 1980, com o filme “Milho Vermelho”, vencedor de um Urso de Ouro em Berlim, em 1988, e baseado na obra homónima, publicada em 1986, do escritor chinês Mo Yan, prémio Nobel da Literatura em 2012.