Sector hoteleiro continua a ser o que mais pessoas emprega

O sector hoteleiro empregava, até ao final de Setembro, mais de 58 mil funcionários, informou a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) em comunicado. Este é o sector que mais pessoas emprega, seguido das indústrias transformadoras, seguros e, por fim, das creches e serviços de idosos. Foi também o sector hoteleiro que registou o maior crescimento em termos de número de pessoas empregadas, enquanto que o das indústrias transformadoras e da restauração foram os únicos onde se verificou uma descida do número de trabalhadores.

Até finais do terceiro trimestre deste ano trabalhavam no sector hoteleiro 58.255 funcionários a tempo inteiro, mais 6,8% em comparação com o período homólogo. Em Setembro, a remuneração média destes trabalhadores fixou-se nas 18.040 patacas, mais 4,9% em termos anuais. Já o sector da restauração empregava, no mesmo trimestre, 25.384 funcionários – menos 1,9% em termos anuais – cuja remuneração média se fixou nas 9.790 patacas, mais 5,5% em comparação com o período homólogo.

Durante o mesmo período, o sector das indústrias transformadoras empregava 9.544 funcionários a tempo inteiro, menos 3,2% em termos anuais, recebendo estes trabalhadores uma remuneração média de 11.750 patacas, mais 9,5% em comparação com o período homólogo. No sector da produção e distribuição de electricidade, gás e água trabalhavam 1.118 funcionários a tempo inteiro, cujo salário médio se fixou nas 32.190 patacas, menos 6% em termos anuais.

No sector dos seguros trabalhavam, até Setembro último, 594 pessoas – mais 6,5% em termos anuais – que auferem, em média, 27.570 patacas, mais 3,1% em comparação com o período homólogo. Um total de 1.473 pessoas trabalhavam, até ao final do terceiro trimestre deste ano, em creches e serviços de idosos, um aumento de 4,5% em comparação com o período homólogo. O salário médio destes trabalhadores foi, em Setembro, de 15 mil patacas.