Paragem de autocarros turísticos nas Portas do Cerco condicionada a partir de 8 de Dezembro

A tomada e largada de passageiros pelos autocarros turísticos nas Portas do Cerco será proibida entre as 16 e as 20 horas, aos fins-de-semana e feriados, a partir de 8 de Dezembro. A medida saiu da reunião de ontem do Conselho Consultivo do Trânsito, após a qual foi anunciado que o terminal das Portas do Cerco vai reabrir a 15 de Dezembro.

TEXTO: Catarina Vila Nova

O Governo vai condicionar a tomada e largada de passageiros dos autocarros turísticos nas Portas do Cerco durante os fins-de-semana e feriados, anunciou ontem Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), após uma reunião do Conselho Consultivo do Trânsito. A partir de 8 de Dezembro, aos sábados, domingos e feriados, entre as 16 e as 20 horas, será proibida a tomada e largada de passageiros pelos autocarros turísticos nas Portas do Cerco, como forma de aliviar a pressão do trânsito naquela zona. Ontem foi ainda anunciado que a abertura do terminal das Portas do Cerco será no dia 15 de Dezembro e ficou-se também a saber quais as carreiras que por lá vão circular.

A partir de 8 de Dezembro, entre as 16 e as 20 horas de fins-de-semana e feriados, será proibida a tomada e largada de passageiros nas Portas do Cerco. Esta medida foi justificada por Lam Hin San com a elevada pressão do tráfego naquela zona – um dos principais pontos de entrada de turistas no território – esperando com ela dispersar o movimento dos visitantes pelas várias fronteiras da RAEM. “Esperamos que possa aliviar a pressão nas Portas do Cerco, ou seja, as pessoas talvez possam atravessar a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau para chegar a Macau e fazer um tipo de triagem de turistas. Esperamos, através desta medida, passo a passo, fazer com que as excursões e os turistas utilizem a fronteira da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau”, afirmou o director da DSAT, acrescentando que esta medida será lançada a título experimental, podendo ser prolongada, consoante os resultados obtidos.

No mesmo dia em que o Governo de Macau anunciou esta política que levará a uma maior utilização do posto fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau – assim espera o Executivo – as agências turísticas da província de Guangdong foram proibidas de organizar viagens de um dia a Hong Kong e Macau durante os fins-de-semana utilizando esta travessia. A notícia foi ontem avançada pelo South China Morning Post que explica que esta medida surge uma semana após as autoridades do turismo de Cantão terem emitido um aviso às agências de viagem para que não levassem grupos de visitantes pela Ponte do Delta durante os fins-de-semana. Desde a abertura da ponte, a 24 de Outubro, enchentes de turistas têm chegado à ilha de Lantau, em Hong Kong, levando os habitantes da pacata zona de Tung Chung a “reclamarem”, através de protestos, aquela zona.

TERMINAL DAS PORTAS DO CERCO REABRE A 15 DE DEZEMBRO

O secretário para os Transportes e Obras Públicas tinha prometido a reabertura do terminal das Portas do Cerco antes do Natal e, ontem, o director da DSAT confirmou a data exacta do retomar das operações: 15 de Dezembro. Esta será, contudo, uma abertura parcial, como havia já explicado o secretário Raimundo do Rosário durante um debate na Assembleia Legislativa (AL) sobre este terminal, prevendo-se que a entrada completa em funcionamento aconteça antes do Ano Novo Chinês.

Ontem ficou-se também a saber quais serão as 13 carreiras de autocarros que vão circular pelo terminal das Portas do Cerco: 1, 3, 10, 25, 25B, AP1, MT4, 17, 27, 30, 34, 51A e 3X. “Nem todas as carreiras vão passar pelo terminal mas, por enquanto, essas 13 irão passar lá porque temos verificado cerca de 170 mil passageiros nessas carreiras”, justificou Lam Hin San.

Outras 24 linhas de autocarro vão continuar a fazer paragem em pontos adjacentes às Portas do Cerco, uma medida que não tem gerado consenso junto da sociedade. “Nem todos aqueles que moram perto das Portas do Cerco apoiam a inclusão de todas as carreiras no terminal, porque eles também têm uma paragem de autocarro adjacente às casas deles e nem precisam de chegar até ao terminal. Os moradores das ilhas e outras zonas preferem que haja mais carreiras no terminal das Portas do Cerco. Vamos encontrar um equilíbrio”, disse o director da DSAT.

Steven Tou, engenheiro civil do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), adiantou que as obras no terminal das Portas do Cerco foram concluídas na passada sexta-feira e que foi melhorado o “ambiente de espera dos autocarros” e o sistema de ventilação e instalados “alguns equipamentos contra inundações”. Outros, como portas contra inundações, “talvez fiquem para Março do próximo ano”, acrescentou o responsável.