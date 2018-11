Governo vai instalar sistema de reconhecimento facial em câmaras de videovigilância

Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, anunciou a introdução, já em 2019, do sistema de reconhecimento facial em câmaras de videovigilância. Este sistema deverá ser instalado em câmaras de postos fronteiriços. Entre dúvidas sobre a privacidade por parte dos deputados, há também quem peça este sistema dentro dos casinos.

TEXTO: André Vinagre

O Governo vai instalar no próximo ano um sistema de reconhecimento facial em câmaras de videovigilância, anunciou ontem Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, durante o debate sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) na Assembleia Legislativa (AL). Este sistema, que será aplicado a algumas câmaras dos postos fronteiriços, será introduzido em quatro fases e “a cada fase escolhemos 50 câmaras de videovigilância para a introdução do sistema”, explicou o governante.

Sobre a totalidade do sistema de videovigilância, intitulado de “Olhos no Céu”, o secretário disse que o plano até 2020 é instalar um total de 1260 câmaras em Macau: “São 1260 câmaras. Temos quatro fases e 1260 vão ser instaladas. Já instalámos mais de 800 e as restantes serão instaladas até ao final de 2020”. Wong Sio Chak fez o balanço desde o início da instalação das câmaras nas ruas de Macau, em 2016, e referiu que “até ao momento, houve 1208 casos em que foram consultados os registos gravados por sistema de videovigilância, como em casos de roubo, burla, fogo posto”. “Estes casos vão aumentar constantemente”, acrescentou.

Durante o debate das LAG para o próximo ano, o deputado Ho Ion Sang referiu que a videovigilância gera “preocupação sobre a privacidade” nos cidadãos, e Pang Chuang disse que “um número excessivo de câmaras pode perturbar a vida da população”. Por seu lado, Fong Ka Chio pediu o sistema de reconhecimento facial também no interior dos casinos: “Sobre os crimes relacionados com o jogo, quais as estratégias que o Governo vai lançar para o seu combate? O reconhecimento facial teve grandes sucessos. A sua implementação iria facilitar a identificação de pessoas, como, por exemplo, as pessoas que estão na lista negra [pessoas com entrada proibida nos casinos], como os funcionários públicos”. A este pedido, Wong Sio Chak respondeu que, “como não são zonas públicas, a polícia não pode instalar lá esses sistemas”. No entanto “podemos pedir às concessionárias para ter as imagens como prova [em caso de crime]”.

Recorde-se que no documento das LAG para 2019 há referência a uma aposta no policiamento inteligente. Além do sistema de reconhecimento facial, o Governo vai apostar na criação de um centro de computação em nuvem e de uma plataforma de megadados, que funcionarão como uma base de enquadramento das infra-estruturas do policiamento inteligente. Wong Sio Chak defendeu o policiamento inteligente dizendo que “os crimes, nomeadamente os que envolvem o sector do jogo, estão a ficar mais sofisticados, especialmente os crimes transfronteiriços”.