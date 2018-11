Filmes da Lituânia, Rússia e Iraque na secção documental do Festival Internacional de Curtas-Metragens

São 13 documentários que, na próxima sexta-feira e sábado vão ser exibidos no Teatro Dom Pedro V, no âmbito da secção documental do Festival Internacional de Curtas-Metragens, integrado na programação do Sound & Image Challenge. Dividido em três categorias, o evento traz à cidade filmes da Lituânia, Estados Unidos, Rússia e Iraque, mas também de Macau.

TEXTO: Catarina Vila Nova

No próximo fim-de-semana o Festival Internacional de Curtas-Metragens traz à cidade 13 documentários vindos de países como Lituânia, Estados Unidos, Rússia e Iraque e também de Macau. Os 13 filmes serão exibidos no Teatro Dom Pedro V nas tardes de sexta e sábado e estão divididos em três categorias: biografia, viagem/sociedade/imigrante, desporto/deficiências. O Festival Internacional de Curtas-Metragens integra a programação do Sound & Image Challenge International e estende-se de 4 a 9 de Dezembro, apresentando 34 ficções, 13 documentários, 25 animações e 10 vídeos musicais.

“Uma Peça para Duas Mãos”, da realizadora lituana Akvilė Žilionytė, é o filme de abertura da secção documental do Festival Internacional de Curtas-Metragens, que irá ser exibido pelas 14 horas de sexta-feira no Teatro Dom Pedro V. Integrado na categoria “Biografia”, este filme desdobra-se em 23 fragmentos de memória narrados por um homem e uma mulher, conversando entre si e com eles mesmos, descreve a organização do festival em comunicado. Na programação segue-se “Combatendo Duas Guerras: A História de Thalia Jane Ainsley”, do norte-americano Aaron Curtis, que conta a história de um veterano da Guerra do Vietname que, anos mais tarde, muda de sexo.

Ainda na categoria “Biografia” será apresentado “Midas”, da realizadora russa Victoria Babkina. Esta é a história do produtor musical Rostov-on-Don que conhece um jovem ‘rapper’ afro-russo que vive num gueto e de quem se torna patrono e mentor, promovendo-o como uma “lenda do hip-hop”. A fechar esta categoria está “Raven”, uma curta iraquiana de Shukri Mahmod, que acompanha um pintor que escapou do Estado Islâmico, refugiando-se em Duhok, no Curdistão Iraquiano.

A continuar a programação de sexta-feira, pelas 15h30, está a categoria “Viagem/Sociedade/Emigrante”. Esta arranca com o documentário “Adeus de Novo, Macau”, de Cheang Chi Leong, que explora uma parte da cidade aos olhos do realizador. Segue-se “Caminhos Longos”, do português António José de Lemos Ferreira, que, nesta curta, apresenta imagens inéditas de Macau, guardadas durante 60 anos, dos tempos em que cresceu com uma família chinesa no bairro de São Lázaro. Agora, de regresso à cidade, revive o passado através das “mudanças abismais” que veio encontrar.

“Estados Anteriores”, da polaca Olga Blumczyńska, acompanha a história de uma jovem imigrante polaca que se muda para Greenpoint, depois de muitos anos a viver em Manhattan com o seu agora ex-marido. Nesta curta, a jovem conhece diferentes gerações de polacos e ouve as suas histórias, esperando, assim, superar sentimento de solidão e alienação que a acompanham em Nova Iorque. “O que eu não daria por memórias”, do argentino Martín Miguel Pereira, encerra a categoria “Viagem/Sociedade/Emigrante”. Este filme acompanha a expulsão dos trabalhadores da mina de enxofre La Casualidad da sua aldeia pelo governo militar que, passados 40 anos, não esquecem as memórias ali deixadas.

A programação de sábado inicia-se com a categoria “Desporto/Deficiências” e com o filme “Anderson”. Esta curta, do brasileiro Rodrigo Meireles, conta a história de Anderson, um homem de meia idade com paralisia cerebral. “La Cumbre”, da norte-americana Dana Romanoff, pretende revelar a realidade do que significa viver amputado num mundo em desenvolvimento ao acompanhar o alpinista Chad Jukes, para trazer a público um problema que afecta os amputados em todo o mundo.

“O Combate”, uma co-produção da Austrália e Bolívia, da realizadora Violeta Ayala, acompanha um grupo de pessoas com deficiência bolivianas numa excursão de 380 quilómetros pelos Andes, em cadeiras de rodas, para falar com o seu presidente. Pelo caminho enfrentam confrontos com a polícia que os barram com gás lacrimogéneo e canhões de água. Depois de “O Combate” será exibido “O Bom Combate”, uma co-produção do Brasil e Inglaterra. Neste documentário, Ben Holman conta a história de Alan Duarte, um homem que perdeu nove familiares com a violência armada na favela onde mora no Rio de Janeiro e que criou um projecto ligado ao boxe que o motiva a lutar por um futuro melhor.

A fechar a categoria “Desporto/Deficiências” e a secção documental do Festival Internacional de Curtas-Metragens encontra-se um filme de Macau. “A Última Corrida”, de Vong Kuan Chak, acompanha A Mo, um homem apaixonado por montanhismo, na sua última escalada. De 4 a 9 de Dezembro, também no Teatro Dom Pedro V, o Festival Internacional de Curtas-Metragens do Sound & Image Challenge International Festival irá apresentar 84 curtas-metragens, entre ficções, documentários e animações, e 10 vídeos musicais.