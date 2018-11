Filme que abre IFFAM, “Green Book”, na corrida à nomeação aos Óscares

O ‘road-movie’ “Green Book”, uma comédia que tem como pano de fundo a discriminação racial na década de 1960 nos Estados Unidos da América, abre o Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios – Macau (IFFAM), a 8 de Dezembro, às 20h30, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau.

TEXTO: Cláudia Aranda

“Green Book”, o ‘road-movie’ do norte-americano Peter Farrelly, considerado um forte candidato à nomeação aos Óscares de 2019, abre o Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios – Macau” (IFFAM, na sigla inglesa), a 8 de Dezembro, às 20h30, no Grande Auditório, do Centro Cultural de Macau.

A comédia protagonizada por Viggo Mortensen, que participou em “Captain Fantastic” e na trilogia “The Lord of the Rings”, e Mahershala Ali, figura central em “Moonlight”, e que tem como pano de fundo a discriminação racial na década de 1960 nos Estados Unidos, foi eleito na passada terça-feira, da 27 de Novembro, o melhor filme do ano pela associação da indústria cinematográfica, sediada em Nova Iorque, National Board of Review (NBR). A associação de críticos e cineastas distingue também, como melhor actor do ano, Viggo Mortensen, que representa Tony Vallelonga, um italo-americano do Bronx nova-iorquino, contratado pelo pianista negro Don Shirley como seu motorista e guarda-costas para uma digressão desde Manhattan ao Sul profundo, conservador e racista.

Os prémios NBR são considerados por muitos como um acto inaugural da corrida às nomeações aos Óscares, que termina com a entrega das estatuetas douradas da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, no início de 2019. Já antes, em Setembro, “Green Book” venceu o Prémio do Público do Festival de Toronto, no Canadá, tornando-se um forte candidato na corrida aos Óscares de 2019.

Diz a crítica que Peter Farrely, realizador conhecido por comédias como “Doidos à Solta” (1994) e “Doidos por Mary” (1998), tem como intenção passar uma mensagem sobre as tensões raciais sempre latentes na sociedade norte-americana. O argumento é assinado pelo próprio realizador Peter Farrelly juntamente com Nick Vallelonga e Brian Hayes Currie.