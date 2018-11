DSAT propõe parques de estacionamento provisórios em terrenos recuperados

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) está a estudar a possibilidade de utilizar os terrenos reavidos pelo Governo, ao abrigo da Lei de Terras, para parques de estacionamento provisórios. A medida foi ontem discutida no Conselho Consultivo do Trânsito e revelada por Lam Hin San, director da DSAT, em declarações aos jornalistas após a reunião. Esta proposta, que na prática significaria a utilização de terrenos para estacionamento enquanto estivessem a ser desenvolvidos os planos de utilização daqueles lotes, implica uma alteração ao Regulamento do Serviço Público de Parques de Estacionamento, pelo que ainda está a ser estudada.

“Apresentamos as propostas de alteração ao regulamento administrativo sobre o serviço público de parques de estacionamento. A alteração deste regulamento permite a utilização por parte dos sectores desses terrenos restituídos pelo Governo. São estacionamentos provisórios. No futuro podem ser instalações sociais, mas enquanto esse planeamento estiver em causa nós podemos aproveitá-lo provisoriamente para estacionamento”, explicou Lam Hin San. Por enquanto, acrescentou o director da DSAT, não existe ainda um plano concreto, mas o dirigente assegurou que seriam ouvidas as opiniões das associações de motoristas de veículos pesados após a alteração do Regulamento do Serviço Público de Parques de Estacionamento.

Outro diploma cujas alterações estão também a ser estudadas é o Regulamento do Trânsito Rodoviário, no sentido de permitir a adjudicação do serviço de inspecção de veículos a empresas privadas. Segundo explicou Lam Hin San, actualmente, este serviço é da competência exclusiva do Governo, o que se traduz num “grande volume de trabalho”. “Tendo isto em consideração, nós podemos adjudicar o serviço de inspecção de veículos às [empresas] privadas. Esta alteração ao Regulamento do Trânsito Rodoviário [serve] para criar condições para as companhias de inspecção de veículos poderem prestar apoio à inspecção de veículos e, por outro lado, também pode reduzir o tempo de espera”, justificou o dirigente, acrescentando que, anualmente, o Governo inspecciona mais de 100 mil veículos. C.V.N.