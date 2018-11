Competências do GIF mantêm-se

No debate relativo às linhas de Acção Governativas (LAG) para 2019 da pasta da Segurança, Wong Sio Chak, secretário da tutela, confirmou que o Gabinete de Informação Financeira (GIF), que passou da secretaria para a Economia e Finanças para a secretaria da Segurança, vai manter as mesmas competências e características, e adiantou que, no futuro, vai integrar os Serviços de Polícia Unitários (SPU). “Sobre a integração do GIF na minha tutela, muitas das competências mantêm-se. As características mantêm-se e, no futuro, este gabinete vai integrar-se nos SPU”, referiu Wong Sio Chak. “Este gabinete é diferente dos demais serviços da minha tutela, os trabalhadores não podem violar as regras estabelecidas e este gabinete tem independência para colaborar com outras entidades no mundo”, explicou.

A resposta do secretário surgiu após uma pergunta do deputado Lao Chi Ngai, que questionava a lógica desta reestruturação e as diferenças de operação do organismo agora que passou para a secretaria da Segurança. Também o deputado Lei Chan U levantou dúvidas e disse que “a integração em outra tutela não deve ser uma tarefa simples”. “O secretário deve entrar em contacto com os trabalhadores para manter a estabilidade da equipa [funcionários do GIF]”, acrescentou.

Já no discurso de abertura da sessão, Wong Sio Chak tinha dito que “no planeamento da sua futura estruturação, as autoridades de segurança irão, de acordo com o plano geral de pensamento do Governo e considerando a especificidade e independência na execução dos trabalhos de informação financeira, definir um modelo organizacional compatível com a gestão interna da área de segurança e que permita o cumprimento eficaz das atribuições do GIF”. A.V.