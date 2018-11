As mulheres no centro dos dois filmes latino-americanos em competição no IFFAM

Nas duas edições anteriores, o IFFAM distinguiu filmes da Argentina com o prémio de Melhor Filme. Na edição deste ano, dois filmes latino-americanos integram a lista de 11 produções cinematográficas em competição internacional pelo prémio do júri. São eles: “White Blood” (“Sangre Blanca”), da realizadora Barbara Sarasola-Day, da Argentina, e “The Good Girls” (“Las Niñas Bien”), do México, de Alejandra Márquez Abella.

TEXTO: Cláudia Aranda

O ano passado “Hunting Season” (“Temporada de Caza”), da realizadora Natalia Garagiola, recebeu o prémio de melhor filme. No ano anterior o prémio de melhor filme foi atribuído a “El Invierno”, também da Argentina, de Emiliano Torres. Na edição deste ano, dois únicos filmes latino-americanos integram a lista de 11 produções cinematográficas na competição internacional do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios – Macau (IFFAM) pelo prémio do Júri, presidido pelo realizador chinês Chen Kaige: “White Blood” (“Sangre Blanca”), da realizadora Barbara Sarasola-Day, da Argentina, e “The Good Girls” (“Las Niñas Bien”), do México, de Alejandra Márquez Abella.

A obra da mexicana Alejandra Márquez Abella, “The Good Girls” (“Las Niñas Bien”), foi uma das produções latino-americanas que fizeram a sua estreia mundial no Festival de Cinema de Toronto (TIFF), este ano, competindo na secção Toronto Platform Competition, lançada em 2015 para destacar visões arrojadas de realização. Baseado no ‘best-seller’ de Guadalupe Loaeza, de 1985, que fornece um retrato vívido das vidas e aspirações das jovens privilegiadas do México, e o impacto da crise económica do início dos anos oitenta no México, e que se tornou um clássico daquele período no país.

Esta é a segunda longa-metragem de Alejandra Márquez Abella, depois de uma estreia em 2015 com “Semana Santa”, que também fez a sua estreia no Toronto International Film Festival em 2015. “Las Niñas Bien” passa-se no México, em 1982, com a crise económica no seu auge. Sofía (Ilse Salas) é casada, tem dois filhos e mora em Las Lomas. Antes da terrível possibilidade de perder seu estilo de vida, ela fará todo o possível para manter as aparências, mas o declínio será iminente. “Este filme foi uma oportunidade para pensar sobre as ansiedades e a complexidades das mulheres, assuntos que acho interessantes e pouco abordados”, disse Alejandra Márquez Abella, na altura, em Toronto.

“White Blood” é também o segundo filme de Barbara Sarasola-Day, descrito pela crítica como um ‘thriller’ sobre os afectos em circunstâncias limite. É protagonizado por Eva De Dominici e Alejandro Awada, a dupla que no filme é Martina e Manuel, que cruza a fronteira da Bolívia para a Argentina como “mulas” de droga. Ao refugiarem-se num hotel de fronteira, Manuel morre com as cápsulas de cocaína dentro do corpo. Mas os traficantes de droga não têm compaixão e exigem que Martina continue a missão e entregue as cápsulas que engoliu e as que ainda estão no corpo de Manuel. Não há escapatória. Há apenas uma pessoa a quem ela pode pedir ajuda, Javier, o pai que ela nunca conheceu.