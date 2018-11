Sound & Image traz autores de filmes finalistas e ‘masterclasses’ com realizadores da Suíça, Índia e Alemanha

A 9.ª edição do Festival Internacional Sound & Image Challenge anunciou ontem que estão confirmadas as presenças de 16 realizadores e produtores estrangeiros finalistas das competições internacionais, uma de Curtas-Metragens (SHORTS) e a outra de vídeos musicais (VOLUME). A única portuguesa a marcar presença no território é Catarina Sobral, realizadora do filme de animação “Rácio entre dois volumes”.

O festival vai mostrar, entre 4 e 9 de Dezembro, no Teatro Dom Pedro V, 84 curtas-metragens, entre ficções, documentários e animações, e 10 vídeos musicais. Um concerto com as bandas locais, lideradas pelos vocalistas e músicos Pak Keong, dos Blademark, Vincent Cheang, dos L.A.V.Y., e a dupla Kelsey Wilhelm e Joana Freitas dos Concrete Lotus, abre o festival a 4 de Dezembro, às 18 horas. Seguir-se-á, as 19h30, a exibição do documentário “A Vida Aqui, Está Vista?”, do realizador português Filipe Carvalho. A programação inclui ‘masterclasses’ com os realizadores Aditya Kapur, Pascal Forney e Detsky Graffam em sessões sobre “A imagem: da captura ao controle”, “Desenvolvendo negócio de curtas-metragens” e “Como escrever, produzir e distribuir a sua curta-metragem”, nos dias 7 e 8 de Dezembro.

Os outros convidados com filmes finalistas, presentes em Macau, são Steffen Geypens, autor de “Silent Campine”, da Bélgica, o produtor Patrick Campbell, de “A Drowing Man”, da Dinamarca, a realizadora Chih –Yuan Lu, de “Behind the Dream”, de Taiwan, o produtor Alexi Briceno, de “Blanca”, co-produção entre a Venezuela e Bolívia, o realizador Chao Ut Ieng, de “Livestreaming”, da China, Alexe Landgren, realizadora de “Till the sun comes in the sky”, da Suécia, Alex Petroff, autor de “Happy”, do Canadá, e Saki Farzana, autor de “The Gray Line”, do Bangladesh.

Os autores de documentários presentes são Akvilè Zillionytè, autor de “A Piece For Two Hands”, da Lituânia, e o brasileiro Rodrigo Meireles, autor de “Anderson”. Os realizadores de filmes de animação em Macau vão ser Natasza Cetner, “Baraa”, do Reino Unido, Frédéric Schuld, produtor de “Carlotta’s Face”, da Alemanha, Jorn Leeuwerink, realizador de “Flower Found!”, da Holanda, Tamás Rebák, autor de “Hide Nor Hair”, da Hungria, e Roman Sokolov, autor do filme “The Theory Of Sunset”, da Rússia. A cerimónia de entrega de prémios realiza-se domingo, 9 de Dezembro, às 17 horas, precedida de um concerto de percussão pelo duo Hoi Lei Lei. C.A.