Serviços de Saúde garantem segurança de vacinas

As vacinas contra a gripe administradas em Macau são seguras e não estão de forma alguma relacionadas com aquelas que apresentaram problemas em Taiwan. A garantia foi ontem dada pelos Serviços de Saúde em comunicado que asseguram nunca terem sido importadas vacinas suspeitas de terem problemas e que aquelas usadas no território são provenientes de diferentes origens e marcas.

Segundo explicaram os Serviços de Saúde, foram as vacinas quadrivalentes com a marca VAXIGRIP que apresentaram anomalias em Hong Kong e Taiwan. Em Macau, a principal vacina utilizada é a quadrivalente produzida pelo laboratório alemão da empresa GSK. Algumas outras, também quadrivalentes, destinadas a bebés e crianças, são produzidas pela Sanofi, nos Estados Unidos, e têm a marca FluQuadri. Os Serviços de Saúde afirmam ter questionado os fornecedores que apresentaram garantias de que as vacinas disponibilizadas em Macau não foram afectadas.

Os Serviços de Saúde indicam que, no âmbito do Programa de Vacinação Gratuita Contra a Gripe Sazonal 2018-2019, mais de 86 mil pessoas foram já vacinadas entre 24 de Setembro e 22 de Novembro. Este número corresponde a um aumento de 29% em comparação com o período homólogo. Para este programa foram encomendadas 150 mil doses de vacinas, estando ainda disponíveis 63 mil. Enquanto decorrer o programa de vacinação, todos os centros e postos de saúde vão prolongar o seu horário de funcionamento até às 20 horas, de segunda a sexta-feira.

Os destinatários do Programa de Vacinação Gratuita Contra a Gripe Sazonal 2018-2019 são indivíduos com idades entre os seis meses e os 18 anos e com idade igual ou superior a 50 anos, grávidas, pessoas que sofram de doenças crónicas ou de obesidade, funcionários que trabalhem em lares, creches, jardins de infância e escolas primárias e secundárias, todos os profissionais de saúde e trabalhadores dos casinos que sejam residentes de Macau. C.V.N.