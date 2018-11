Responsáveis do sector do turismo estiveram em Macau para aprender sobre sustentabilidade

Terminou ontem um programa de formação dado pelo Instituto de Formação Turística a 22 representantes de oito países acerca do desenvolvimento sustentável do turismo. “Alguns destes países estão agora a desenvolver o seu turismo e, no início, é bom que se comece com uma ideia clara dos prós e contras do desenvolvimento do turismo”, disse Fanny Vong, presidente do instituto.

TEXTO: André Vinagre

Decorreu no Instituto de Formação Turística (IFT), entre os dias 21 e 28 de Novembro, um programa de formação para responsáveis governamentais da área do turismo de oito países. Durante os sete dias do programa, falou-se de gestão de recursos, de marketing, do desenvolvimento e de turismo sustentável. Para Fanny Vong, presidente do IFT, a iniciativa correu “muito bem”.

Angola, Cabo verde, Cambodja, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, China e Macau estiveram representados por responsáveis da área do turismo. No total, o IFT recebeu 22 governantes nestes sete dias de formação. “Este grupo, em particular com os países de língua portuguesa, foi muito importante para fazer a ligação com Macau com vista ao desenvolvimento da região como plataforma para os países de língua portuguesa e chinesa”, referiu Fanny Vong.

“Este programa começou quando, em 2015, a RAEM assinou um memorando de entendimento com a Organização Mundial de Turismo (UNWTO, na sigla inglesa) e ambas as partes acordaram trabalhar juntas para melhorar o capital humano no turismo”, explicou a presidente do IFT, acrescentando que, “com isto em mente, o Governo de Macau montou dentro do IFT um centro global para o ensino e formação na área do turismo”. “Com este centro, o IFT tem vindo a trabalhar com a UNWTO nos últimos três anos para projectar e realizar uma série de programas de formação. Este já é o sexto. É uma formação para responsáveis da área do turismo, nomeados pela ONU e estes responsáveis vêm de Estados-membros da ONU. Alguns dos quais são países ou regiões em desenvolvimento que dependem do turismo”, completa.

Gestão de recursos, desenvolvimento das atracções, marketing turístico, branding de destinos e turismo sustentável foram os tópicos abordados durante a formação dos responsáveis. Para Fanny Vong, os efeitos imediatos são os laços criados entre os países representados e Macau: “Claro que a formação é um processo a longo-prazo, não esperamos que eles venham para uma formação de sete dias e que, de repente, saibam tudo acerca do desenvolvimento e gestão de turismo. Mas, pelo menos, cria uma consciencialização entre estes responsáveis acerca da importância de certas medidas na gestão do turismo e no planeamento, para que se tenha um desenvolvimento sustentável e não ver apenas os benefícios, sacrificando os recursos ou a qualidade de vida”.

“Alguns destes países estão agora a desenvolver o seu turismo e, no início, é bom que se comece com uma ideia clara dos prós e contras do desenvolvimento do turismo, para que não se precipitem e pensem que o turismo é a solução. Pode não ser, se for feito da maneira errada”, explicou Fanny Vong ao PONTO FINAL, após a cerimónia de entrega dos diplomas. “Para se ser bem-sucedido a longo prazo, há que tomar certas medidas, como por exemplo, melhorar a formação dos profissionais do sector e apostar no apoio da comunidade, porque o apoio da comunidade é muito importante e sem o apoio dos residentes não é possível desenvolver o turismo”, sublinhou.

Para Fanny Vong, esta formação “correu muito bem”, adiantando que no próximo ano se vão realizar outras duas formações idênticas. “Nos últimos anos de colaboração, formámos mais de 100 responsáveis do turismo de mais de 17 países e regiões”, concluiu a presidente do IFT.