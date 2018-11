Maioria apoia criminalização do casamento por conveniência

Foi publicado ontem o relatório da consulta pública referente ao regime jurídico dos controlos de migração e das autorizações de permanência e residência em Macau. No documento verifica-se que o tema do casamento por conveniência foi o que mais interesse gerou, com a maioria a mostrar-se a favor da criminalização do acto.

TEXTO: André Vinagre

O casamento falso foi o assunto que mais opiniões suscitou na consulta pública sobre o regime jurídico dos controlos de migração e das autorizações de permanência e residência em Macau, cujo relatório final foi ontem divulgado. Do total das 241 opiniões válidas, este tema mereceu a atenção de 32. De acordo com os resultados do relatório, a maioria é favorável à criminalização do casamento de conveniência. O segundo tema com mais opiniões foi o controlo dos movimentos migratórios de menores, com a larga maioria a mostrar-se a favor.

Relativamente à “criminalização de certos actos jurídicos feitos em fraude à lei (vulgo casamento falso)”, foram registadas 32 opiniões, 13,3% do total. A criminalização da prática mereceu a aprovação de 20 das pessoas que opinaram, enquanto quatro discordaram e as outras oito emitiram outras opiniões. Esta prática, que o documento descreve como um “contrato simulado pelas partes, com objectivo de proporcionar a obtenção ou de obter autorização de residência ou autorização de permanência na RAEM”, deve ser tipificado como crime “de forma expressa e autónoma”.

O relatório refere que a maioria defende que é necessário reforçar as sanções, elevar a moldura penal, proibir a suspensão da execução da pena de prisão, revogar o estatuto de residente permanente de Macau assim obtido e determinar um crime específico para efectivar a responsabilidade penal dos intermediários. A maioria sugere políticas relativas aos pedidos de residência mais restritivas. Por outro lado, também há opiniões explicitamente contrárias à criminalização do casamento falso, alegando que esta prática é “muito comum em todo o mundo”, porém, nenhum país tipificou o mesmo como crime, já que é difícil definir a veracidade do casamento. A apreciação do relatório da consulta pública lembra que “actualmente, os suspeitos da prática de casamento falso são acusados com base no crime de falsificação de documentos”.

O segundo tema com mais opiniões foi o controlo dos movimentos migratórios de menores desacompanhados, com 31 opiniões. Destas, 23 concordam com o reforço do controlo e outras oito apresentaram outras opiniões, não havendo ninguém que discordasse. Actualmente, a saída de menores de Macau só é impedida através de uma declaração escrita de um dos pais ou quando o seu comportamento levantar suspeitas. O relatório mostra ainda que algumas sugestões apresentadas pediam que qualquer menor só pudesse sair de Macau quando acompanhados pelos pais ou com uma autorização escrita. O relatório cita os dados estatísticos de 2017, dizendo que nesse ano “os movimentos migratórios dos residentes menores de Macau, ultrapassaram quatro milhões de pessoas/vezes, incluindo já os 2000 estudantes transfronteiriços que se deslocam diariamente à província vizinha”.

O “prazo máximo, de 60 dias, de detenção das pessoas em situação de imigração ilegal e retenção de documento de viagem” suscitou 30 opiniões, com a maioria a concordar com a suspensão da contagem do prazo dos 60 dias caso não se confirme a identidade do detido. Foram ainda expressas preocupações sobre se uma suspensão prolongada poderá ou não conduzir a uma detenção sem prazo e sobre a capacidade de lotação do centro de detenção. Nas apreciações do relatório, é dito que este tipo de situações “constituem um perigo latente em matéria de segurança”. “Sendo assim, o CPSP mantém a proposta de que a contagem do prazo de 60 dias seja suspensa enquanto não se mostrar confirmada a identidade do detido”, lê-se. “Na lei vigente, o prazo máximo de detenção é de 60 dias, sendo obrigatória, findo esse prazo, a libertação dessas pessoas em situação de imigração e de permanência ilegal, mesmo que a sua identidade ainda não esteja confirmada”, explica o relatório.

A consulta pública sobre o regime jurídico dos controlos de migração e das autorizações de permanência e residência foi feita entre os dias 8 de Maio e 6 de Junho. Os resultados da consulta foram divulgados ontem.