DSSOPT recupera terreno ilegalmente ocupado em Hác Sá

O Governo recuperou um terreno que estava a ser ilegalmente ocupado em Hác Sá, indicou a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), em comunicado. A ocupação ilegal do terreno em causa foi detectada no início do ano pelas Obras Públicas que notificaram o infractor ordenando a sua remoção do local. O infractor, refere a DSSOPT, não só ignorou a ordem de saída do local como acelerou as construções após ter sido notificado. O processo terminou no passado dia 20 de Novembro, com o Governo a recuperar o terreno. O infractor ficará agora sujeito ao pagamento de uma multa e das despesas relativas às obras de demolição.

No início deste ano, durante uma acção de fiscalização, o Governo verificou que estavam a ser realizadas obras de nivelamento sem a devida licença num terreno localizado na Povoação de Hác Sá e que a área do terreno ilegalmente ocupado tinha sido aumentada. A DSSOPT emitiu a ordem de suspensão da obra ilegal e a ordem de embargo da obra, que foram não só ignoradas pelos infractores como estes aceleraram o ritmo de execução dos trabalhos, tendo aterrado uma parte do terreno onde anteriormente se encontrava um tanque, refere a mesma nota.

A DSSOPT instaurou posteriormente num único processo os diferentes processos que haviam sido instruídos para aquela zona e publicou, em Maio, um edital relativo à realização de audiência prévia escrita. No mês seguinte foi publicado o edital de notificação da decisão final do Governo, que obrigava os ocupantes a proceder à desocupação do terreno em causa, com uma área de 70.720 metros quadrados. As Obras Públicas explicam que não analisaram a resposta escrita à audiência uma vez que esta foi recebida fora do prazo estipulado.

Decorrido o prazo previsto para a demolição, continua a DSSOPT, ainda se encontravam no terreno algumas barracas metálicas e uma grande quantidade de máquinas, materiais, contentores e diversos objectos. Deste modo, as Obras Públicas procederam, no passado dia 20 de Novembro, à recuperação do terreno em causa e os infractores ficarão sujeitos ao pagamento de uma multa e das despesas relativas às obras de demolição. C.V.N.