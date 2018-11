Deputados detectam problemas nos crimes previstos na lei do metro

Crimes que existem tanto no Código Penal como na proposta da Lei do Sistema de Transporte de Metro Ligeiro foi um dos problemas detectados pela 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa na discussão na especialidade deste diploma. Outro prende-se com os agentes de fiscalização poderem ter poderes de acusação e determinação do montante das multas.

TEXTO: Catarina Vila Nova

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) considera existirem “problemas” nas disposições relativas à responsabilidade penal, previstas na Lei do Sistema de Transporte de Metro Ligeiro, por alguns destes crimes estarem já dispostos no Código Penal. Vong Hin Fai, presidente desta comissão, explica que os deputados não tomaram ainda uma posição quanto a esta duplicação de crimes, adiantando apenas que vão pedir esclarecimentos adicionais ao Governo. Outro ponto que levantou questões ao grupo de trabalho foi a possibilidade de aos agentes de fiscalização ser concedido o poder de determinar o montante da multa a aplicar, para além do poder de acusação.

“A comissão tem a seguinte dúvida: como no Código Penal existe este crime [de atentado à segurança de transporte], que abrange também comboios, e esta proposta de lei trata do metro, porque é que foi consagrado nesta proposta de lei um crime de atentado à segurança de operação?”, questionou Vong Hin Fai, respondendo à própria pergunta ao recordar a intervenção do secretário para os Transportes e Obras Públicas na sessão plenária em que foi aprovada a lei do metro ligeiro. “Na altura, o Governo disse que os comboios do metro ligeiro são diferentes dos consagrados no Código Penal. Os comboios do metro ligeiro não são comboios tradicionais, não existe um condutor porque vai vigorar o sistema de condução automática”, recordou o deputado.

Ainda assim, a dúvida persiste: “Neste caso, porque é que o conceito de comboio no Código Penal não abrange o comboio do metro ligeiro? Mesmo que o comboio do metro ligeiro não tenha condutor, o conceito do Código Penal não define claramente que os comboios são instrumentos conduzidos por alguém”. Resta então aos deputados pedir mais esclarecimentos ao Governo “sobre o porquê de ter usado esta técnica legislativa de legislar de forma autónoma os crimes para os comboios do metro ligeiro”, disse Vong Hin Fai, frisando que “a comissão ainda não tem uma postura sobre esta matéria”.

Outra questão que veio já de reuniões anteriores para discutir esta proposta de lei está relacionada com os poderes a atribuir aos agentes de fiscalização. Ora, o diploma prevê que estes trabalhadores gozem de poderes de autoridade pública e de acusação aos infractores. Por esclarecer ficou se estes funcionários terão também competência para determinar o valor das multas o que, a verificar-se, parece excessivo aos olhos da comissão. “Os agentes de fiscalização gozam de poder de fiscalização, mas quando acusam também gozam do poder de determinar o montante da multa? A proposta de lei determina que é o director da DSAT [Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego] que aplica a sanção. Então, neste caso, perguntamos: os agentes de fiscalização têm poder de acusação e de determinar a multa?”, questionou Vong Hin Fai.