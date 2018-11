Central a gás natural poderá reduzir emissões de carbono em 50%

A Companhia de Eletricidade de Macau (CEM) anunciou ontem que a nova central térmica do território, movida a gás natural e prevista entrar em funções em 2022, poderá diminuir em 50% as emissões de carbono. “A actual capacidade usa tecnologias que já não são as mais modernas, têm níveis de poluição razoavelmente acentuados. Vamos substituir essa capacidade mais poluente por um ciclo combinado usando gás natural, que tem uma redução em 90% de alguns poluentes, e em média de 50%”, disse aos jornalistas o vice-presidente do conselho de administração da CEM, João Marques da Cruz. As emissões de carbono, nomeadamente, podem ser reduzidas em 50%.

O objectivo da empresa é criar em Macau uma das “melhores centrais térmicas em termos ambientais do mundo”, apontou Marques da Cruz, que falava na cerimónia do 40.º aniversário e início da expansão elétrica da central térmica de Coloane. Ao passo que diminui a emissão de gases poluentes, a nova central vai também aumentar a capacidade de produção de energia local, destacou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, presente na cerimónia. “A nova central térmica tem dois benefícios: por um lado, aumenta a capacidade de produção própria da energia de Macau. Por outro, é movida a gás natural, portanto, é mais verde”, disse Raimundo do Rosário.

Actualmente, mais de 70% da energia é importada da China, pouco mais de 20% é gerada pela CEM e o resto provém da Incineração de Resíduos Sólidos de Macau. No entanto, lembrou Marques da Cruz, o objectivo não é reduzir a importação da China, mas sim aumentar a produção local de energia da forma mais sustentável possível. “Não pretendemos com esta central uma alternativa à importação do interior da China – temos até projectos para reforçar com uma terceira interconexão – mas nas horas e nos dias que produzimos, vamos produzir de forma limpa”, detalhou.

O mesmo responsável adiantou ainda que a nova central será capaz de responder a “situações extremas”, como tempestades tropicais. O tufão Hato, no ano passado, e o Mangkhut, em Setembro último, causaram interrupções no fornecimento de electricidade no território. “Em situações extremas, de tufões, em que há uma disrupção da rede, temos aqui capacidade de produzir de forma limpa”, disse. Quanto ao orçamento para esta nova central, o responsável avaliou o projecto entre os 2,7 e os 3 mil milhões de patacas. “Esperemos que esteja em funcionamento daqui a três anos. Estamos muito perto do Cotai, não é correcto num local turístico haver uma fonte poluidora”, concluiu.